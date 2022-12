Θρήνος στη Βρετανία για τα 3 αγοράκια «της λίμνης» - Ο 10χρονος Τζακ πέθανε για να βοηθήσει τους φίλους του (βίντεο - φωτογραφίες)

Τα σημειώματα που αφήνουν οι φίλοι τους και κάτοικοι της περιοχής δίπλα στη λίμνη είναι σπαραξικάρδια.

Σοκαρισμένοι είναι ακόμα οι Βρετανοί από την τραγωδία που εξελίχθηκε πριν 2 μέρες στο Solihull, όπου 3 αγοράκια έχασαν την ζωή τους όταν έπεσαν σε παγωμένη λίμνη και ένα νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Όλα τα παιδιά ήταν ηλικίας από 6 έως 11 ετών.

Τα τέσσερα παιδιά υπέστησαν καρδιακή προσβολή όταν ο πάγος στον οποίο πατούσαν στη λίμνη του πάρκου Babbs Mill έσπασε, με αποτέλεσμα να πέσουν στα παγωμένα νερά.

Τα σημειώματα που αφήνουν οι φίλοι τους και κάτοικοι της περιοχής δίπλα στη λίμνη είναι σπαραξικάρδια.

The number of tributes being left near Babbs Mill Park in #Solihull is continuing to grow. It’s been more than 24 hours since emergency services were first called to try and save a group of young boys who had fallen through ice into the freezing lake. pic.twitter.com/mp5mdtgcsB — Megan Jones (@MegannJ) December 12, 2022

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο μικρούλης Τζακ Τζόνσον. Όπως είπε η θεία του, το δεκάχρονο αγόρι, σαν ήρωας, «έτρεξε και προσπάθησε να σώσει» τα άλλα τρία παιδιά, τους φίλους του, όταν έπεσαν μέσα στα παγωμένα νερά. Δεν τα κατάφερε…

A 10-year-old boy who died after falling into a freezing lake in Solihull was reportedly trying to rescue the other children who had fallen through the ice. He died alongside two other boys, aged 8 and 11 in the accident at Babbs Mill nature reserve. @NityaGRajan reports pic.twitter.com/S33IMh48Pz — Good Morning Britain (@GMB) December 13, 2022

Αν και τα ονόματα των παιδιών δεν έχουν δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα, ένα σημείωμα γράφει: «Στον φίλο μου τον Tomas. Σε ευχαριστώ που ήσουν εκεί όταν ήμουν λυπημένος. Ευχαριστώ που μου δάνεισες το μπουφάν σου όταν κρύωνα… »

Heartbreaking mountain of tributes to hero Jack, 10, who died in frozen lake and the 'three boys he tried to save' https://t.co/WOAiRCxJ42 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 13, 2022

Στο Twitter τα μηνύματα των χρηστών είναι εξίσου συγκινητικά…

Beautiful Jack, you are the bravest Hero possible and the brightest Angel in Heaven. We will never ever forget your love for your friends. May your family & the families of the other little boys feel our prayers in the darkness. Sleep gently beautiful Angel. 🙏 🙏🙏 🙏 #Solihull pic.twitter.com/KT3V7ChmVn — Nendie (@LindsayKempDoc) December 12, 2022



«Όμορφε Τζακ, είσαι ο πιο γενναίος ήρωας και ο πιο λαμπρός Άγγελος στον Παράδεισο. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την αγάπη σου για τους φίλους σου. Είθε η οικογένειά σου και οι οικογένειες των άλλων μικρών αγοριών να νιώσουν τις προσευχές μας στο σκοτάδι. Κοιμήσου απαλά όμορφε Άγγελε» είναι ένα από αυτά...



Πηγή: skai.gr

