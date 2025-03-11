Οι Άγγλοι θα ήταν «αρκετά αναστατωμένοι» αν μια άλλη χώρα κατείχε τμήματα του Στόουνχεντζ, δήλωσε η γνωστή Βρετανίδα ανθρωπολόγος Άλις Ρόμπερτς, υποστηρίζοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα όπου και ανήκουν. Η Ρόμπερτς έκανε αυτή τη σύγκριση μετά από συνάντησή της με την υπουργό πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία ζήτησε την επιστροφή των γλυπτών, ηλικίας 2.500 ετών, στον Παρθενώνα.

«Φαντάζομαι ότι θα ήμασταν αρκετά αναστατωμένοι στην Αγγλία αν μια άλλη χώρα κατείχε σημαντικά τμήματα του Στόουνχεντζ και δεν τα επέστρεφε», είπε η Ρόμπερτς στο περιοδικό Radio Times. «Τα μνημεία που δημιουργήθηκαν για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ένα συγκεκριμένο τοπίο, χάνουν το πλαίσιο τους όταν μεταφέρονται αλλού».

Η 51χρονη ακαδημαϊκός, γνωστή επίσης για την παρουσίαση της εκπομπής Curse of the Ancients with Alice Roberts, μίλησε ενόψει της νέας της σειράς στο Channel 4, Ancient Greece by Train, που ξεκινά το Σάββατο. Στο παρελθόν, έχει ασχοληθεί την αρχαία Αίγυπτο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία για το ίδιο κανάλι.

«Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίσουμε κάποιες από τις αμφισβητούμενες πρακτικές του παρελθόντος, που συχνά συνδέονταν με την ιστορία της αποικιοκρατίας», τόνισε. «Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αδικίες και να δράσουμε γι’ αυτές σήμερα». Η Ρόμπερτς υποστήριξε ότι η επιστροφή των γλυπτών δεν θα οδηγήσει στο «άδειασμα» των βρετανικών μουσείων. «Το να ανησυχείς για το αν θα ‘δημιουργήσεις προηγούμενο’ δεν είναι ποτέ καλό επιχείρημα για να μην κάνεις το ηθικά σωστό», πρόσθεσε.

Το Βρετανικό Μουσείο δήλωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι μια συμφωνία για τα γλυπτά βρίσκεται «ακόμη σε κάποια απόσταση», αλλά πρόσθεσε ότι έχει σημειωθεί «πρόοδος». Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, από την άλλη, είπε ότι το μέλλον των γλυπτών εξαρτάται «εξ ολοκλήρου» από το μουσείο.

Στην περιγραφή της νέας εκπομπής της Ρόμπερτς Ancient Greece by Train, αναφέρεται ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή μας μέσω της δημοκρατίας, της τέχνης, της επιστήμης και της ιατρικής.

«Οι αρχαίοι Έλληνες αντιμετώπισαν τα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα με τα οποία παλεύουμε ακόμα σήμερα», σημειώνει η Ρόμπερτς. «Παρόλα αυτά, είχαν ένα παγανιστικό σύστημα με απίστευτους μύθους και ιστορίες θεών, που δεν στηρίζονται σε αποδείξεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.