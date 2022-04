Η βρετανική αστυνομία έκλεισε έναν δρόμο του κεντρικού Λονδίνου, κοντά στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον και ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα, οπλισμένο με μαχαίρι, ο οποίος απείλησε δύο αστυνομικούς φρουρούς του υπουργείου Άμυνας.

Η οδός Γουάιτχολ, όπου στεγάζονται πολλά κυβερνητικά κτίρια, όπως τα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και Άμυνας, και η οποία οδηγεί στην επίσημη κατοικία και γραφείο του Τζόνσον, στην Ντάουνινγκ Στριτ, αποκλείστηκε από τους αστυνομικούς.

#Westminster #Whitehall

BREAKING: A 29-year-old man has been tasered by police after he confronted two Ministry of Defence police officers with a knife at Horse Guards Parade.



Met Police were called at 08:50. The man has been arrested on suspicion of attempted murder.



