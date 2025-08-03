Προς οριστική κατάρρευση οι επαφές για εκεχειρία

Παρά την άτυπη πίστωση χρόνου από πλευράς ΗΠΑ, η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα. Στο Ισραήλ θεωρείται αναπόφευκτη η διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Σοκάρει το βίντεο αποστεωμένου Ισραηλινού ομήρου.Με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες, το Ισραήλ τιμά και φέτος την επέτειο των δύο καταστροφών του Ναού – γνωστότερου ως ‘Ναός του Σολομώντα’ – που συνέβησαν σαν σήμερα, 9η ημέρα του εβραϊκού μήνα Αβ, με διαφορά πολλών αιώνων. Ο Ναός καταστράφηκε για πρώτη φορά το 583 π.Χ από τα στρατεύματα του Ναβουχοδονόσορα και για δεύτερη φορά το 70 μ.Χ. από τους Ρωμαίους. Η ισραηλινή νομοθεσία θεσμοθέτησε την επέτειο ως ημέρα εθνικού εθνικό πένθους που τιμάται κάθε χρόνο από τη σύσταση του κράτους την 9η του Αβ, την «Τισά Μπε-Αβ», όπως ονομάζεται στα εβραϊκά.



Φέτος, όμως, το πένθιμο κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο μετά την χθεσινή δημοσιοποίηση του βίντεο της Χαμάς που απεικονίζει τον αποστεωμένο από ασιτία νεαρό όμηρο Εβιατάρ Νταβίντ, να βρίσκεται σε κάποιο τούνελ της Γάζας σε εξαθλιωμένη κατάσταση. Κρατώντας ένα φτυάρι που του έδωσαν οι δεσμώτες του για να σκάψει ο ίδιος τον τάφο του, ο όμηρος εκλιπαρεί μπροστά στην κάμερα για την απελευθέρωσή του. Τα τραγικά αυτά πλάνα ώθησαν χιλιάδες Ισραηλινούς πολίτες να διαδηλώσουν μαζικά στο κέντρο του Τελ Αβίβ χθες βράδυ, ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει το παν για την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Συγγενείς, φίλοι και τέως συγκρατούμενοι του Εβιατάρ Νταβίντ κατακλύζουν τα τοπικά ΜΜΕ με τις δραματικές τους εκκλήσεις και περιγραφές.

Την ίδια στιγμή, το κλίμα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ οξύνεται.Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, εισρέουν μαζικά από το πρωί εκατοντάδες Εβραίοι ακροδεξιοί θρησκευόμενοι προσκυνητές στον προαύλιο χώρο του Τεμένους Αλ-Άκσα, όπου ιστορικά φέρεται να είχε ανεγερθεί στο ίδιο σημείο ο Ναός του Σολομώντα. Ανάμεσά τους ήταν και ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να καταληφθεί και να προσαρτηθεί ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας, να «ενθαρρυνθεί εθελούσια αποχώρηση των Παλαιστινίων» και να ανοικοδομηθούν εκεί ξανά εβραϊκοί εποικισμοί.Στο απόλυτο αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρίαΜέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, αποτελεί κοινό μυστικό πια ότι οι επαφές για επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα κατέρρευσαν.Η Χαμάς, με χθεσινή της επίσημη ανακοίνωση, κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις εάν δεν ανακηρυχθεί προηγουμένω ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσά του την Ιερουσαλήμ – μία δήλωση που εκλαμβάνεται από το Ισραήλ , τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Αιγυπτίους και Καταρινούς διαμεσολαβητές ως απόλυτη άρνηση σε κάθε είδους διάλογο.Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στίβεν Γουίτκοφ, φαίνεται πως παρατείνει την παραμονή του στο Ισραήλ, αποφεύγοντας να ανακοινώσει πότε ακριβώς θα αναχωρήσει και ποιοι θα είναι ίσως οι επόμενοι σταθμοί της επίσκεψής του στην περιοχή. Η στάση αυτή εκτιμάται πως αποτελεί μία ακόμα ύστατη προσπάθεια παράτασης χρόνου, σε περίπτωση κατά την οποία η Χαμάς αποφασίσει να αναθεωρήσει τη στάση της. Ωστόσο, διεθνείς πολιτικοί παρατηρητές και τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι θεωρούν σίγουρο πως, μόλις αναχωρήσει ο Γουίτκοφ, η κυβέρνηση Νετανιάχου θα αποφασίσει την διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων – αυτή τη φορά, έχοντας εξασφαλίσει το αμερικανικό πράσινο φως.

