Βρετανία: Στη φυλακή πρακτικός γιατρός για τον θάνατο 70χρονης

Ένας Αμερικανός που προωθούσε υποτιθέμενες «εναλλακτικές θεραπείες» στις οποίες περιλαμβάνονταν και συνεδρίες με… χαστούκια στους ασθενείς, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 10 ετών, μετά τον θάνατο μιας 70χρονης διαβητικής η οποία σταμάτησε να παίρνει την ινσουλίνη της.

Ο Χονγκτσί Σιάο, 61 ετών, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Το 2016 είχε οργανώσει σε ένα αγγλικό ξενοδοχείο μια σειρά μαθημάτων της λεγόμενης πρακτικής «πάιντα λατζίν», μιας υποτιθέμενης κινεζικής παραδοσιακής θεραπείας που περιλαμβάνει χτυπήματα και έλξεις στους ασθενείς.

Η Ντανιέλ Καρ-Γκομ, 71 ετών, πέθανε κατά τη διάρκεια του τετραήμερου σεμιναρίου, στο οποίο είχε δηλώσει συμμετοχή ελπίζοντας ότι θα θεραπευόταν από τον διαβήτη. Διέκοψε τη θεραπεία της με ινσουλίνη, έπαθε διαβητική κετοξέωση και υπέκυψε.

Ο Χόνγκτσι Σιάο κρίθηκε ένοχος τον Ιούλιο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και σήμερα του επιβλήθηκε η ποινή του. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι η γυναίκα «ούρλιαζε από τους πόνους» πριν από τον θάνατό της, την τέταρτη ημέρα του σεμιναρίου.

«Σας θεωρώ επικίνδυνο (…) και δεν βλέπω καμία πιθανότητα να αποκηρύξετε την πρακτική του πάιντα λατζίν. Φοβάμαι ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να ενθαρρύνετε ενεργά (τους ασθενείς) να μειώσουν ή να σταματήσουν τη φαρμακευτική αγωγή τους», τόνισε ο δικαστής ανακοινώνοντας την ετυμηγορία.

Ο Χονγκτσί Σιάο είχε δηλώσει αθώος και στην απολογία του είπε ότι «ποτέ» δεν θα επιχειρούσε να πείσει έναν διαβητικό να μην παίρνει ινσουλίνη. Εξήγησε ότι δεν είναι «εντελώς κατά της ιατρικής» αλλά ανησυχεί για τις «παρενέργειές της».

Ο Χονγτσί Σιάο είχε καταδικαστεί πέρυσι και στην Αυστραλία σε κάθειρξη 9,5 ετών για τον θάνατο ενός 6χρονου παιδιού αφού οι γονείς του υιοθέτησαν τη μέθοδό του και σταμάτησαν να του χορηγούν ινσουλίνη. Στη συνέχεια εκδόθηκε στη Βρετανία για να δικαστεί για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.