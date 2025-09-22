Προειδοποίηση στο Ισραήλ να μην αντιδράσει μετά την αναγνώριση από τη Βρετανία, την Πορτογαλία, τον Καναδά και την Αυστραλία παλαιστινιακού κράτους, απηύθυνε η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ σε συνέντευξή της στο BBC.

Όπως είπε, προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ως αντίποινα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε χθες την κίνηση αυτή των χωρών, λέγοντας ότι δίνουν «τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

Ερωτηθείσα από το BBC αν ανησυχεί ότι το Ισραήλ θα εκλάβει αυτή τη δήλωση ως πρόσχημα για την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης, η Κούπερ είπε ότι είχε καταστήσει σαφές στον Ισραηλινό ομόλογό της ότι αυτός και η κυβέρνησή του δεν πρέπει να το κάνουν αυτό.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι αυτή η απόφαση που λαμβάνουμε αφορά τον καλύτερο τρόπο για να σεβαστούμε την ασφάλεια του Ισραήλ καθώς και την ασφάλεια των Παλαιστινίων» επισήμανε.

«Πρόκειται για την προστασία της ειρήνης και της δικαιοσύνης και, κυρίως, της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους σε όλη την περιοχή για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό».

Η υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι οι εξτρεμιστές και από τις δύο πλευρές επιδιώκουν να εγκαταλείψουν κάθε προοπτική λύσης δύο κρατών, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ηθική υποχρέωση να αναβιώσει.

«Το εύκολο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν απλώς να φύγουμε και να πούμε ότι όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα», είπε η Κούπερ. «Απλώς πιστεύουμε ότι αυτό είναι λάθος όταν έχουμε δει τέτοια καταστροφή, τέτοια ταλαιπωρία.»

«Όπως αναγνωρίζουμε το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ... έτσι πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα των Παλαιστινίων σε ένα δικό τους κράτος» κατέληξε η Ιβέτ Κούπερ.

Πηγή: skai.gr

