Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν εντοπίσει και παρακολουθούσαν επί ένα μήνα τρία ρωσικά υποβρύχια που κατασκόπευαν καλώδια στο βόρειο Ατλαντικό, μια επιχείρηση η οποία έχει πλέον τελειώσει, ανακοίνωσε σήμερα ο βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

«Ανέπτυξα τις ένοπλες δυνάμεις μας για να παρακολουθήσουν και να αποτρέψουν οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα εκ μέρους» αυτών των υποβρυχίων, δήλωσε ο Τζον Χίλι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας πως άλλες σύμμαχες χώρες, μεταξύ των οποίων η Νορβηγία, συμμετείχαν στην επιχείρηση αυτή και πως κάνει τώρα δημόσια γνωστή την επιχείρηση ώστε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να γνωρίζει ότι τα ρωσικά υποβρύχια εντοπίσθηκαν.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι τα ρωσικά υποβρύχια έχουν πλέον εγκαταλείψει τα βρετανικά ύδατα και έχουν κατευθυνθεί προς βορρά, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς σε υποβρύχιες υποδομές.

«Προς τον πρόεδρο Πούτιν λέω, 'Σας βλέπουμε. Βλέπουμε τη δραστηριότητά σας κοντά στα καλώδιά μας και στους αγωγούς μας και θα πρέπει να γνωρίζετε πως οποιαδήποτε απόπειρα να τους προξενήσετε ζημιά δεν θα γίνει ανεκτή και θα έχει σοβαρές συνέπειες», δήλωσε ο βρετανός υπουργός σε μια προειδοποίηση προς τη Ρωσία.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν τους άφησαν αμφιβολίες ότι παρακολουθούνται, ότι οι κινήσεις τους δεν είναι μυστικές, όπως σχεδίαζε ο πρόεδρος Πούτιν και ότι η απόπειρά τους να διεξαγάγουν μια μυστική επιχείρηση έχει αποκαλυφθεί», δήλωσε ο Τζον Χίλι.

Πηγή: skai.gr

