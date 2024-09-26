Δύο νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της βύθισης φορτηγίδας μεταφοράς πετρελαίου στη λίμνη Μαρακαΐμπο, ανακοίνωσε σήμερα η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA.

SE HUNDIÓ BARCAZA PETROLERA EN EL LAGO DE MARACAIBO #26Sep Se Hundió cerca d las costas d Tía Juana en el lago d Maracaibo la Barcaza Petrolera Chantise G

25 tripulantes d la empresa SOSCA iban a bordo se habla d 4 tripulantes desaparecidos 2 fallecidos y más d 10 rescatados pic.twitter.com/hVlnJkyoFt September 26, 2024

Προηγήθηκαν αναφορές για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, ωστόσο στην ανακοίνωση της PDVSA διευκρινίζεται πως έχουν ανασυρθεί δύο πτώματα από τα νερά της λίμνης και συνεχίζεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων. Άλλοι 19 άνθρωποι διασώθηκαν μετά τη βύθιση της φορτηγίδας «Chantase G», η οποία αποδίδεται στις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μεγάλη πετρελαιοκηλίδα είχε σημειωθεί τον Μάρτιο στα ανοικτά του Τομπάγκο μετά την ανατροπή φορτηγίδας προερχόμενης από τη Βενεζουέλα, επηρεάζοντας πολλές χώρες της Καραϊβικής.

