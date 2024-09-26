Μπάιντεν σε Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν θα υπερισχύσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε σήμερα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο, ότι η Ρωσία δεν θα επικρατήσει στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία δεν θα υπερισχύσει», διεμήνυσε ο Μπάιντεν από το Οβάλ Γραφείο, 39 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ που προβλέπονται αμφίρροπες και ενδέχεται να κρίνουν εν πολλοίς τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία «να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίτερα στρατιωτική βοήθεια εκτιμώμενης αξίας 8 δισεκ. δολαρίων, χωρίς ωστόσο να ανάψει το πράσινο φως – που προσδοκούσε το Κίεβο – για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών εδαφών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε από την πλευρά του τη νέα δέσμη στρατιωτικής βοήθειας η οποία – όπως είπε – θα διευκολύνει τη «νίκη» της χώρας του στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει επίσης συνομιλίες με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, η οποία έχει υποσχεθεί πως θα συνεχίσει την πολιτική Μπάιντεν για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

