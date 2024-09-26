Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δέσμη αποφάσεων σχετικά με την καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα κράτη μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο οδηγιών, η προθεσμία για την οποία εξέπνευσε πρόσφατα.

Στην προκειμένη περίπτωση, 26 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει εθνικά μέτρα για την ολοκληρωμένη μεταφορά πέντε οδηγιών της ΕΕ στους τομείς της δικαιοσύνης, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή καλεί 17 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή σε 17 κράτη μέλη (Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Φινλανδία), επειδή δεν κοινοποίησαν εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της λογιστικής οδηγίας (οδηγία 2013/34/ΕΕ),της οδηγίας για τη διαφάνεια (οδηγία 2004/109/ΕΚ) και της οδηγίας για τους ελέγχους (οδηγία 2014/56/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD) [οδηγία (ΕΕ) 2022/2464] .

Η οδηγία CSRD προβλέπει νέους κανόνες για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας.

Απαιτεί από τις μεγάλες και τις εισηγμένες εταιρείες (πλην των πολύ μικρών επιχειρήσεων) να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν, καθώς και για το πώς οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Έτσι, οι επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν πιο εύκολα να αξιολογήσουν τις επιδόσεις βιωσιμότητας των εταιρειών. Οι νέοι κανόνες υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας ισχύουν από τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2024 ή μεταγενέστερα. Εάν οι νέοι αυτοί κανόνες δεν μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο, δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί το αναγκαίο επίπεδο εναρμόνισης της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας στην ΕΕ και οι επενδυτές δεν θα μπορούν να λάβουν υπόψη τις επιδόσεις βιωσιμότητας των εταιρειών κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Τα 17 ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας CSRD (οδηγία (ΕΕ) 2022/2464) στο εθνικό τους δίκαιο. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 6 Ιουλίου 2024.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο. Εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Κατερίνα Πλατή



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.