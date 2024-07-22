Η Κίνα θα αυξήσει σταδιακά το νομοθετημένο όριο της ηλικίας συνταξιοδότησης, το οποίο είναι από τα χαμηλότερα στον κόσμο, για να επιτρέψει στους πολίτες να εργάζονται περισσότερα χρόνια καθώς αγωνίζεται για να αμβλύνει την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στη χρηματοδότηση των συντάξεων με πολλές επαρχίες ήδη να αντιμετωπίζουν ελλείμματα.

Η μεταρρύθμιση θεωρείται επείγουσα καθώς το προσδόκιμο της ζωής στην Κίνα είχε αυξηθεί στα 78 χρόνια το 2021-από περίπου 44 που ήταν το 1960- ξεπερνώντας και εκείνο των ΗΠΑ, ενώ μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 χρόνια.

Μαζί με τη χθεσινή ανακοίνωση για την αύξηση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης έγιναν επίσης γνωστά τα σχέδια της κυβέρνησης για την ενίσχυση μιας στρατηγικής με στόχο την καταπολέμηση της μείωσης των γεννήσεων και της γήρανσης του πληθυσμού που για δεύτερη συναπτή χρονιά μειώθηκε ακόμα περισσότερο το 2023 ενώ μειώνεται επί δεκαετίες.

Οι μεταρρυθμίσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2029.

Σήμερα η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 60 έτη για τους άνδρες--πέντε με έξι χρόνια χαμηλότερο σε σχέση με τις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες-- ενώ για τις γυναίκες που εργάζονται ως υπάλληλοι γραφείου είναι τα 55 και για τις εργάτριες σε εργοστάσια τα 50.

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει την τελευταία διετία την πρόθεσή τους να αυξήσουν το όριο χρηματοδότησης, αλλά η αλλαγή αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν τη συνέχιση της εργασίας τους.

Οι αρχές υγείας αναμένουν ότι το σύνολο των εργαζόμενων που είναι 60 ετών ή μεγαλύτεροι θα αυξηθεί από 280 εκατομμύρια σε περισσότερα από 400 έως το 2035--αντίστοιχο με τον συνολικό πληθυσμό της Βρετανίας και των ΗΠΑ συνδυαστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

