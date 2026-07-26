Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το κύριο χερσαίο συνοριακό σημείο διέλευσης μεταξύ Κουβέιτ και Ιράκ, το Αμπντάλι, άνοιξε ξανά μετά από προσωρινό κλείσιμο λόγω επίθεσης με drone.

Η επίθεση με drone προκάλεσε υλικές ζημιές αλλά δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με τον στρατό του Κουβέιτ.

Το συνοριακό σημείο Αμπντάλι αποτελεί βασική διαδρομή για επιβατική και εμπορική κυκλοφορία μεταξύ Κουβέιτ και Ιράκ.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιος ήταν ο δράστης της επίθεσης με τα drones.

Το κύριο χερσαίο συνοριακό σημείο διέλευσης μεταξύ Κουβέιτ και Ιράκ άνοιξε ξανά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Συνοριακών σημείων διέλευσης της χώρας, την οποία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ.

Το συνοριακό σημείο διέλευσης του Αμπντάλι είχε κλείσει προσωρινά μετά από επίθεση με drone την Πέμπτη, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές αλλά δεν είχε θύματα, σύμφωνα με τον στρατό του Κουβέιτ.

Το Αμπντάλι, που βρίσκεται στη βόρεια επαρχία Αλ-Τζαχρά του Κουβέιτ, αποτελεί βασική διαδρομή για την επιβατική και εμπορική κυκλοφορία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν είναι σαφές ποιος εκτόξευσε τα drones.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.