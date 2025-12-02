Σε μια αγορά εργασίας όπου η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει γρήγορα και μερικές φορές αντικαθιστά θέσεις εργασίας, η φοιτήτρια Mαρίνα Γιαροσένκο ήθελε να βρει μια καριέρα με μέλλον που να προσφέρει μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Όπως ένας αυξανόμενος αριθμός νέων στη Βρετανία και αλλού, η 18χρονη Γιαροσένκο επέλεξε ένα ειδικευμένο επάγγελμα και τώρα εκπαιδεύεται για να γίνει υδραυλικός, σημειώνει το Reuters.



«Αυτό είναι κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει» δήλωσε η Γιαροσένκο, η οποία κατάγεται από την Ουκρανία και σπουδάζει στο City of Westminster College (CWC) στο Λονδίνο.

Οι εργασίες γραφείου θεωρούνται πιο ευάλωτες στις διαταραχές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση σε σύγκριση με τις χειρωνακτικές εργασίες. Στη Βρετανία, ένας στους έξι εργοδότες αναμένει ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα του επιτρέψει να μειώσει το προσωπικό του τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη τον περασμένο μήνα από το Chartered Institute of Personnel and Development, έναν επαγγελματικό οργανισμό ανθρώπινου δυναμικού.

Η Γιαροσένκο θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά όχι ένα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη χειρωνακτική φύση της υδραυλικής, την οποία πολλοί αποφεύγουν λόγω των σωματικών απαιτήσεων που επιβάλλουν επαγγέλματα όπως η ηλεκτρολογία, η ξυλουργική και η συγκόλληση.

«Σίγουρα θα συνεργαστούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτά τα μοναδικά πράγματα που η AI δεν μπορεί», είπε. «Καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει υδραυλικά, καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να γίνει μηχανικός, καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να είναι ηλεκτρολόγος».

Αυξάνεται η ζήτηση για πρακτική ειδίκευση

Το CWC, μέρος του United Colleges Group, είναι ένα ίδρυμα περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης και όχι πανεπιστήμιο. Τα τελευταία τρία χρόνια, οι εγγραφές στα μαθήματα μηχανικής, κατασκευών και δομημένου περιβάλλοντος αυξήθηκαν κατά 9,6%, μια αύξηση που ο διευθύνων σύμβουλος Stephen Davis αποδίδει εν μέρει στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και επίσης στις ανησυχίες των φοιτητών για το κόστος των πανεπιστημίων.

Ορισμένοι νέοι επιλέγουν να μην πάνε στο πανεπιστήμιο για να αποφύγουν τα χιλιάδες λίρες χρέους που μπορεί να συνεπάγεται.

Μια έρευνα που διεξήχθη τον Αύγουστο από το Trades Union Congress, τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας, σε 2.600 ενήλικες, διαπίστωσε ότι οι μισοί ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχούν για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις δουλειές τους, με τους 25-35χρονους να εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία.

«Αυτή τη στιγμή, οι νέοι άνθρωποι ανησυχούν πολύ για την αυτοματοποίηση των θέσεων εργασίας τους», δήλωσε ο Bouke Klein Teeselink, λέκτορας και ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης στο King's College του Λονδίνου.

Η μελέτη του Teeselink στο King's College, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, διαπίστωσε ότι οι περικοπές στο εργατικό δυναμικό λόγω της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν δυσανάλογα τις θέσεις των νεότερων υπαλλήλων, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους νέους να βρουν μια θέση στην επαγγελματική κλίμακα.

Άλλα κολέγια αναφέρουν παρόμοιες αλλαγές στις τάσεις.

Η Angela Joyce, διευθύνουσα σύμβουλος του Capital City College, επίσης στο Λονδίνο, δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος για την οικοδομή, την υδραυλική, την φιλοξενία και άλλα επαγγέλματα.

«Αυτό δείχνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αξία του να γίνουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες», ανέφερε η Joyce, προσθέτοντας ότι για ορισμένους ανθρώπους, η ειδίκευση μπορεί να προσφέρει καλύτερες δυνατότητες αποδοχών από τα πτυχία.

Ο Davis δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ωθήσει όχι μόνο τους νέους, αλλά και τους ενήλικες που επιθυμούν να αλλάξουν καριέρα να σκεφτούν πιο στρατηγικά. Πολλοί αναζητούν εργασιακή ασφάλεια και υψηλότερους μισθούς, είπε.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών, οι υδραυλικοί κερδίζουν κατά μέσο όρο 37.881 λίρες (50.169 δολάρια) ετησίως, ενώ οι ειδικευμένοι εργάτες στον τομέα των κατασκευών και των οικοδομών κερδίζουν συνήθως περίπου 35.764 λίρες. Αυτό συγκρίνεται με τον συνολικό μέσο μισθό των 39.039 λιρών σε όλους τους τομείς.

Επιστρέφοντας στο εργαστήριο υδραυλικών, η Γιαροσένκο είπε ότι ένας άλλος λόγος για τον οποίο θεωρεί ότι θα παραμείνει σε ένα εξειδικευμένο επάγγελμα μακροπρόθεσμα είναι ότι το τρέχον εργατικό δυναμικό γερνάει και η ζήτηση για μια νέα γενιά εξειδικευμένων εργαζομένων θα παραμείνει υψηλή.

Πρόσθεσε ότι επέλεξε ένα κολέγιο αντί για πανεπιστήμιο επειδή ήθελε να αποκτήσει «πραγματική εργασιακή» εμπειρία το συντομότερο δυνατό.

Οι εγγραφές σε προπτυχιακά προγράμματα στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν μειωθεί ελαφρώς, κατά 1,1% την περίοδο 2023-2024 σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, η πρώτη ετήσια μείωση σε σχεδόν μια δεκαετία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Στατιστικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πηγή: skai.gr

