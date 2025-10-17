Βρετανία: Ιστορική επίσκεψη του Καρόλου στο Βατικανό

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα πρόκειται να συναντήσουν τον νέο Πάπα Λέοντα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Βατικανό την επόμενη εβδομάδα.

Τόσο ο Κάρολος, ο οποίος εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία για τον καρκίνο, όσο και η Βασίλισσα Καμίλα πρόκειται να συναντήσουν τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' σε μια διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αγία Έδρα την επόμενη Τετάρτη.

Θα είναι η πρώτη φορά που ο Κάρολος, επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, θα συναντήσει τον νέο αμερικανικής καταγωγής επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από την εκλογή του τον Μάιο.

Η κοινή ιστορική χειρονομία με τον Πάπα

Σε μια σημαντική, ιστορική κίνηση, ο Κάρολος και ο Λέων θα προσευχηθούν μαζί κατά τη διάρκεια μιας ειδικής λειτουργίας στην περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό από την Αγγλική Μεταρρύθμιση, σχεδόν μετά από τέσσερις αιώνες.

Η κοινή δημόσια προσευχή είναι μια εξαιρετικά συμβολική στιγμή οικουμενισμού - του κινήματος που προωθεί την ενότητα και τη συνεργασία μεταξύ των χριστιανικών εκκλησιών. Αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην εμβάθυνση της σχέσης και στον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ της Εκκλησίας της Αγγλίας (Αγγλικανισμός) και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Η επίσκεψη είναι επίσης σημαντική επειδή περιλαμβάνει την επίσκεψη του Βασιλιά στην Παπική Βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών, μια εκκλησία με ιστορικούς δεσμούς με το Αγγλικό Στέμμα πριν από τη Μεταρρύθμιση, και συμπίπτει με το Ιωβηλαίο Έτος της Καθολικής Εκκλησίας.

Η Αγγλική Μεταρρύθμιση ήταν μια σειρά γεγονότων στην Αγγλία του 16ου αιώνα με την οποία η Εκκλησία της Αγγλίας αποσπάστηκε από την εξουσία του Πάπα και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Βασισμένη στην επιθυμία του Ερρίκου Η' να ακυρώσει τον γάμο του, η Αγγλική Μεταρρύθμιση ήταν αρχικά περισσότερο ένα πολιτικό ζήτημα παρά μια θεολογική διαμάχη. Η πραγματικότητα των πολιτικών διαφορών μεταξύ Ρώμης και Αγγλίας επέτρεψαν στις αναπτυσσόμενες θεολογικές διαμάχες να έρθουν στο προσκήνιο.

