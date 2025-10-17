Αεροσυνοδός πέθανε στο νοσοκομείο και η αεροπορική ζητούσε έγγραφα άδειας

Σάλος ξέσπασε στην Ταϊβάν με την αεροπορική εταιρεία EVA Air, καθώς έστειλαν σε αεροσυνοδό που πέθανε στο νοσοκομείο μήνυμα στο κινητό για να προσκομίζει τα έγγραφα για την αίτηση άδειας.

Η 34χρονη αεροσυνοδός Σαν ένιωσε αδιαθεσία στις 24 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μιλάνο προς την Ταϊβάν. Νοσηλεύτηκε και τελικά απεβίωσε στις 8 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το BBC, χρήστες των κοινωνικών μέσων ισχυρίζονται πως συνάδελφοί της ανέφεραν ότι η Σαν αναγκάστηκε να συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και όταν δεν αισθανόταν καλά.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κίνας στο Ταϊτσούνγκ, όπου πέθανε, δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την αιτία του θανάτου της. Τα αρχεία πτήσεων των τελευταίων έξι μηνών έδειξαν ότι η αεροσυνοδός είχε πετάξει κατά μέσο όρο 75 ώρες το μήνα, κάτι που είναι εντός των ορίων που ορίζονται από τους κανονισμούς.

Όπως κατήγγειλε η οικογένειά της, λίγες μέρες μετά το θάνατό της, στο κινητό της τηλέφωνο έφτασε ένα μήνυμα από έναν εκπρόσωπο της Eva Air, ο οποίος ζητούσε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είχε υποβάλει αίτηση για άδεια στα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή την περίοδο που βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Στο μήνυμα ο εκπρόσωπος της αεροπορικής ζητούσε να στείλει μια φωτογραφία των εγγράφων άδειας, με την οικογένεια να απαντά με αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου.

Καθώς το θέμα πήρε έκταση, ανώτερα στελέχη της εταιρείας δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι το μήνυμα ήταν «λάθος ενός εσωτερικού υπαλλήλου» και ότι έχουν ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από την οικογένεια της Σαν για το λάθος.

Στη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής, ο πρόεδρος της EVA Air, δήλωσε ότι «η απώλειά της είναι μια μόνιμη πληγή στην καρδιά μας. Θα διεξαγάγουμε την έρευνα για τον θάνατό της με την πιο υπεύθυνη στάση».

Σημειώνεται πως από το 2013, η Eva Air έχει τιμωρηθεί με πρόστιμα επτά φορές, κυρίως για παραβάσεις που σχετίζονται με υπερωρίες του προσωπικού.



Πηγή: skai.gr

