Βανς: Ρώσοι και Ουκρανοί «δεν είναι ακόμη έτοιμοι για συμφωνία»

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας συνεχίζεται παρά τους μήνες διαπραγματεύσεων, επειδή καμία πλευρά δεν είναι ακόμη έτοιμη να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο συντηρητικό ειδησεογραφικό δίκτυο Newsmax.

«Όσο και αν η ενεργητική διπλωματία από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να φέρει τους ανθρώπους σε απόσταση αναπνοής, τελικά υπάρχουν και τα δύο μέρη που πρέπει να είναι πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε ο Βανς.

«Παρά όλη μας τη δουλειά, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτήν, οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί απλώς δεν βρίσκονται στο σημείο όπου μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε, προσθέτοντας ότι μια διευθέτηση παραμένει εφικτή, αλλά θα απαιτήσει «πολύ περισσότερη δουλειά».

Ο Βανς επεσήμανε αυτό που χαρακτήρισε «λανθασμένη ευθυγράμμιση των προσδοκιών», λέγοντας ότι «οι Ρώσοι τείνουν να πιστεύουν ότι τα πάνε καλύτερα στο πεδίο της μάχης από ό,τι στην πραγματικότητα», κάτι που, όπως είπε, έχει κάνει τις διαπραγματεύσεις πιο δύσκολες τους τελευταίους μήνες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε πρόσφατα ότι η ειρηνευτική διαδικασία βρίσκεται σε «δραματικό στάδιο», επικαλούμενος αυξανόμενες εντάσεις και εκφράζοντας «εξαιρετική ανησυχία» για την πιθανή μεταφορά πυραύλων κρουζ Tomahawk από την Ουάσινγκτον στο Κίεβο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα συμφώνησε κατ' αρχήν με μια «ιδέα» που συζητήθηκε με τις ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας τον Αύγουστο μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και αναμένει απάντηση από την Ουάσινγκτον.

Προειδοποίησε ότι η αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία «θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή κλιμάκωση», ενώ παράλληλα προέτρεψε για ανανεωμένη εστίαση στις συνομιλίες που αφορούν την επέκταση του ΝΑΤΟ και το καθεστώς των αμφισβητούμενων εδαφών.

