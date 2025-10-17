Στην Τουρκία σήμερα ο Γερμανός ΥΠ.ΕΞ.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ επισκέπτεται σήμερα την Τουρκία για συνομιλίες με τον Χακάν Φιντάν. Στο τραπέζι και πιθανές συνεργασίες μέσω του προγράμματος SAFE.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παρουσία του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σήμερα στην Άγκυρα. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν, με τον οποίο θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στις σχέσεις Γερμανίας - Τουρκίας, αλλά και περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Άμυνα και ενέργεια θα είναι τα σημαντικότερα θέματα στην ατζέντα με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας και τη διατήρηση μηχανισμών διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα μοιραστεί τις απόψεις της χώρας του για θέματα που απασχολούν τόσο την Τουρκία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας τη θέση της Άγκυρας ότι οι ευρωπαϊκές στρατηγικές ασφάλειας θα πρέπει να αναπτυχθούν σε συντονισμό υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Οι δυο υπουργοί θα εξετάσουν επίσης κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού SAFE της ΕΕ.«Διαπραγμάτευση» για 40 EurofighterΤο θέμα της πώλησης Eurofighter στην Τουρκία θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα, σε μια στιγμή που οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν τον αμυντικό «οδικό χάρτη» για το 2030. Ήδη η Γερμανία δηλώνει ότι είναι «έτοιμη να διαπραγματευτεί» την πώληση 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter που ζήτησε η Τουρκία και αυτό θα συζητήσει σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της Αθήνας.Ο Χακάν Φιντάν αναμένεται επίσης να τονίσει ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά όλες τις φάσεις της νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και αναμένει την πλήρη εφαρμογή της, τονίζοντας ότι η θετική δυναμική που δημιουργείται από την εκεχειρία θα πρέπει να βοηθήσει στην επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς επίλυσης του παλαιστινιακού ζητήματος. Θα υπογραμμίσει επίσης την ανάγκη για ταχεία και αδιάλειπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.Είναι σημαντικό ότι η σημερινή επίσκεψη Βάντεφουλ προηγείται επίσης μιας προγραμματισμένης επίσκεψης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Τουρκία, η οποία αναμένεται αργότερα αυτό τον μήνα, κατά τη οποία ο Γερμανός καγκελάριος θα συναντηθεί και με τον Τούρκο πρόεδρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.