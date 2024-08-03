Δυτική Οχθη: Εννέα νεκροί από αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ

Ένας τοπικός διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σήμερα, μαζί με άλλους τέσσερις μαχητές της Ισλαμικής Τζιχάντ από έναν αεροπορικό βομβαρδισμό των Ισραηλινών, όπως ανέφεραν ΜΜΕ των ισλαμικών οργανώσεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης, ότι άλλοι τέσσερις μαχητές σκοτώθηκαν σε μία ξεχωριστή αεροπορική επιδρομή.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η πρώτη αεροπορική επιδρομή έπληξε ένα όχημα σε μία κωμοπόλη κοντά στην πόλη Τουλκάρμ, προκειμένου να εξουδετερωθεί ένας θύλακας των ενόπλων που θα πραγματοποιούσε επίθεση.

Ένα ΜΜΕ προσκείμενο στη Χαμάς μετέδωσε ότι ο βομβαρδισμός έπληξε ένα όχημα που μετέφερε μαχητές κι ένας από τους νεκρούς, ήταν ο διοικητής των ταξιαρχιών της στην Τουλκάρμ.

