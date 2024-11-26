Τετραμελής οικογένεια των λεγόμενων φαλαινών-δολοφόνων εντοπίστηκε να κολυμπά ανοιχτά του Βανκούβερ αφήνοντας έκπληκτους τους επιβάτες τουριστικού φέρι.

Βίντεο που ανήρτησε στα social media η False Creek Ferries απεικονίζει τέσσερις φάλαινες Όρκα - γνωστές και ως φάλαινες Bigg’s Όρκα - να περνούν κοντά από τα κτίρια των ουρανοξυστών, σε απόσταση 3 μέτρων από το φέρι. Η αγέλη φαίνεται να γλιστράει ήρεμα μέσα στο νερό, χωρίς να προκαλεί αναταράξεις. «Είναι τόσο χαριτωμένες, είναι το αγαπημένο μου ζώο», ακούγεται να λέει ένας επιβάτης.

We had some special visitors in the creek today. pic.twitter.com/gAk5Sy8Gke — False Creek Ferries (@FalseCreekFerry) November 25, 2024

«Ήταν αρκετά σουρεαλιστικό,» είπε ο Τζακ Χέμσγουορθ, καπετάνιος του φέρι που διέσχιζε την περιοχή από το West End του Βανκούβερ προς την παραλία Kitsilano, σε συνέντευξή του στον τοπικό σταθμό CityNews.

Η φάλαινα Όρκα, γνωστή στους ειδικούς ως T35A ή Λέστερ, είναι μία από τις περισσότερες από 300 ατομικές φάλαινες όρκα που έχουν καταγραφεί από το Τμήμα Αλιείας και Ωκεανών του Καναδά. Εντοπίστηκε μαζί με τα τρία της μοσχαράκια στην περιοχή False Creek, κοντά στη δημοφιλή παραλία Sunset Beach.

«Δεν συναντάς συχνά τόσο μεγάλα ζώα ώστε να μπορείς να μιλήσεις γι’ αυτά» δήλωσε ο Χέμσγουορθ. «Ήταν τρελό να δω πόσο μεγάλες είναι, γιατί ήταν μεγαλύτερες από το σκάφος.» Οι μεταναστευτικές φάλαινες Όρκα μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 8 μέτρα μήκος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καπετάνιος του φέρι έρχεται σε κοντινές συναντήσεις με τα εντυπωσιακά αυτά πλάσματα. Το 2019, το σκάφος του είχε περάσει κοντά σε μια αγέλη σχεδόν στο ίδιο σημείο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Βόλκερ Ντίκε, καθηγητή άγριας ζωής στο Πανεπιστήμιο του Κάμπρια στην Αγγλία, μία ή δύο γενικές εμφανίσεις αυτής της πληθυσμιακής ομάδας είναι συνηθισμένες σε αυτήν την περιοχή του Βανκούβερ.«Με έναν τρόπο, πάντα ζούσαν εδώ, οπότε δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε που ανακτούν τα παλιά τους κυνηγετικά πεδία,» είπε ο Ντίκε σε τηλεφωνική συνέντευξη την Τρίτη.

Αλλά δεν είναι συνηθισμένο να τους βλέπουν οι άνθρωποι εκεί - και ακόμη πιο σπάνιο να καταγραφούν σε βίντεο, καθώς οι φάλαινες Όρκα είναι κυνηγοί που δρουν μυστικά, λένε οι ειδικοί. Ο Ντίκε πιστεύει ότι οι φάλαινες Όρκα στο βίντεο κυνηγούσαν πιθανώς για θηράματα, κυρίως για θαλάσσιες φώκιες.

Ενώ οι φάλαινες Όρκα που ζουν στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό μπορεί να είναι φωνητικές κατά το κυνήγι τους για σολομό, οι μεταναστευτικές φάλαινες Όρκα, όπως αυτές που εμφανίζονται στο βίντεο, συντονίζουν ήσυχες επιθέσεις πλησιάζοντας αθόρυβα τα θηράματά τους. Συχνά βουτούν για 10-15 λεπτά και εμφανίζονται στην επιφάνεια μόνο για να αναπνεύσουν.«Αν δεν τις κοιτάξεις, δεν θα τις δεις», είπε.

Όλοι οι πληθυσμοί φαλαινών Όρκα προστατεύονται από τον Νόμο για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών, αλλά αντιμετωπίζουν απειλές όπως το εμπορικό κυνήγι, η εξόντωση, η απώλεια οικοτόπων και οι περιορισμοί τροφής.

Για τον Ντίκε, οι εμφανίσεις μεταναστευτικών φαλαινών Όρκα στο False Creek είναι ένδειξη ότι το οικοσύστημα ανακάμπτει και ο πληθυσμός των θαλάσσιων φωκιών στην περιοχή ανακάμπτει. «Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι είναι άνετα να εισέρχονται σε αυτά τα νερά»,είπε αναφερόμενος στις φάλαινες όρκα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, εκατοντάδες περιστατικά επιθέσεων φαλαινών Όρκα σε σκάφη είχαν καταστήσει τις φάλαινες Όρκα ως κακούς ήρωες των ωκεανών. Από το 2020, οι πληθυσμοί φαλαινών Όρκα της Ιβηρικής Χερσονήσου, κοντά στις ακτές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου, έχουν επιτεθεί σε τουλάχιστον 673 σκάφη, όπως είχε αναφέρει η Washington Post. Ωστόσο, οι ειδικοί δημοσίευσαν μια έκθεση με την υπόθεση ότι οι επιθέσεις - και συχνά βυθίσεις - των σκαφών είναι απλά παιχνίδια από νεαρές φάλαινες Όρκα που θεωρούν τις προπέλες των σκαφών ως παιχνίδι.

