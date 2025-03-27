Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη αναχαιτίστηκαν προτού περάσουν στην ισραηλινή επικράτεια, ενώ νωρίτερα είχε γνωστοποιήσει ότι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν το μεσημέρι σε πολλά μέρη στο κεντρικό Ισραήλ, μετά την εκτόξευση "βλήματος" από την Υεμένη.

Σειρήνες ενεργοποιήθηκαν επίσης στην Ιερουσαλήμ, όπου δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν υπόκωφες μακρινές εκρήξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

