Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το HS2 σχεδιάστηκε ως το πιο φιλόδοξο σιδηροδρομικό έργο υψηλής ταχύτητας στη Βρετανία έχοντας ως βασικό στόχο να ενώσει το Λονδίνο με άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας και να μειώσει δραστικά τους χρόνους ταξιδιού.

Ωστόσο, η υλοποίησή του έχει εξελιχθεί σε μνημείο κρατικής αποτυχίας. Όπως ανακοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων η υπουργός μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, το κόστος του έργου ενδέχεται πλέον να αγγίξει τα 102,7 δισεκατομμύρια λίρες (117,8 δισ. ευρώ), ενώ η έναρξη λειτουργίας του μετατίθεται για τουλάχιστον άλλη μία δεκαετία.

Πρόκειται για μια τεράστια απόκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος προέβλεπε ότι το έργο θα κόστιζε 20 δισεκατομμύρια λίρες και θα ολοκληρώνονταν τον Δεκέμβριο του 2026.

Η Αλεξάντερ δήλωσε «οργισμένη εκ μέρους των φορολογουμένων και των κοινοτήτων που επλήγησαν», υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες «εξαπατήθηκαν από τις αποτυχίες των διαδοχικών κυβερνήσεων των Συντηρητικών».

Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ο προϋπολογισμός βγήκε εκτός ελέγχου, η υπουργός εξήγησε ότι τα δύο τρίτα της πιο πρόσφατης αύξησης οφείλονται σε λάθη που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μέχρι και σοβαρές παρανοήσεις σχετικά με το είδος των εργασιών που απαιτούνταν. Προκειμένου να διασωθεί το έργο, έχει αναλάβει μια νέα διαχειριστική ομάδα υπό την ηγεσία του Μαρκ Γουάιλντ, του ανθρώπου που οδήγησε στην επιτυχία το λονδρέζικο σιδηροδρομικό έργο Crossrail.

Η νέα διοίκηση κάνει ήδη φύλλο και φτερό τις υπάρχουσες συμβάσεις, ενώ προχώρησε στην απομάκρυνση 300 υπαλλήλων από θέσεις γραφείου.

Τέλος, επιβεβαιώθηκε ότι η γραμμή θα λειτουργεί σε χαμηλότερες ταχύτητες από αυτές που είχαν αρχικά σχεδιαστεί, αν και τα τρένα θα εξακολουθούν να είναι υπερταχεία, φτάνοντας τα 320 χιλιόμετρα την ώρα.

Αυτή η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να μειωθεί το κόστος των δοκιμών αλλά και να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος κατά τη φάση της κατασκευής.

Το χρονικό του έργου

2009: Ο πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν ανακοινώνει σχέδια για την κατασκευή ενός σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, δεσμευόμενος για επένδυση 20 δισ. λιρών

2012: Η υπουργός μεταφορών Τζάστιν Γκρίνινγκ δίνει το «πράσινο φως» στο HS2. Το κόστος έχει αυξηθεί στα 32,7 δισ. λίρες

2013: Η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι το HS2 θα κοστίσει σχεδόν 50 δισ. λίρες. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2026 και να ολοκληρωθεί το 2033.

2015: Το κόστος αναθεωρείται προς τα πάνω, στα 55,7 δισ. λίρες.

2019: Έκθεση του προέδρου της HS2 Ltd, Άλαν Κουκ, αναφέρει ότι ο σιδηρόδρομος ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί μέχρι το 2040 και θα μπορούσε να κοστίσει 88 δισ. λίρες.

2020: Οι εκτιμήσεις κόστους και για τις τρεις φάσεις του HS2 αυξάνονται από 72 δισ. σε 98 δισ. λίρες (σε τιμές 2019). Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεσμεύεται ότι το έργο θα υλοποιηθεί. Τον Σεπτέμβριο ξεκινά η κατασκευή του HS2, αρχίζοντας από το σκέλος Λονδίνο-Μπέρμιγχαμ.

2021: Ο υπουργός μεταφορών Γκραντ Σαπς ακυρώνει το ανατολικό σκέλος του έργου από το Μπέρμιγχαμ προς το Λιντς.

2023: Η κυβέρνηση Σούνακ ανακοινώνει ότι η κατασκευή του σκέλους Μπέρμιγχαμ-Κρου θα καθυστερήσει κατά δύο χρόνια. Οι εργασίες στον σταθμό Euston του Λονδίνου παγώνουν καθώς το κόστος διογκώνεται. Το έργο χαρακτηρίζεται ως «ανέφικτο» από την αρχή υποδομών και έργων. Ο Σούνακ χρησιμοποιεί την ομιλία του στο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος στο Μάντσεστερ για να ανακοινώσει ότι το σκέλος Μπέρμιγχαμ-Μάντσεστερ θα ακυρωθεί.

2026: Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής θα κοστίσει μεταξύ 87,7 και 102,7 δισεκατομμυρίων λιρών. Τα δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ Μπέρμιγχαμ και Old Oak Common στο δυτικό Λονδίνο μεταξύ 2036 και 2039 και προς το Euston του Λονδίνου κάποια στιγμή μεταξύ Μαΐου 2040 και 2043.

Πηγή: skai.gr

