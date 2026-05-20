Ανεβαίνει η ένταση στη Βαλτική μετά και τις ρωσικές κατηγορίες κατά της Λετονίας. Οργή στη Μόσχα προκάλεσε η δήλωση του Λιθουανού υπουργού Εξωτερικών ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να ισοπεδώσει τις ρωσικές βάσεις στο ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στην ανατολική Ευρώπη.

Το ΝΑΤΟ είναι ικανό να καταστρέψει όλες τις ρωσικές βάσεις που βρίσκονται στο Καλίνινγκραντ, εάν χρειαστεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κέστουτις Μπούντρις, σύμφωνα με την εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung στις 18 Μαΐου.



Είπε ότι η Ρωσία έχει μετατρέψει το Καλίνινγκραντ σε ένα «μικρό οχυρό» εξοπλισμένο με αεράμυνες και εκτοξευτές πυραύλων. Το ΝΑΤΟ, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ικανό να καταστρέψει αυτές τις βάσεις σε περίπτωση ανοιχτής σύγκρουσης.



«Πρέπει να δείξουμε στους Ρώσους ότι είμαστε ικανοί να διεισδύσουμε στο μικρό οχυρό που έχουν χτίσει στο Καλίνινγκραντ», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Το ΝΑΤΟ έχει την ικανότητα, εάν χρειαστεί, να ισοπεδώσει τις ρωσικές αεράμυνες και τις πυραυλικές βάσεις εκεί».



Ο Λιθουανός υπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να υποτιμά τον κίνδυνο μιας πιθανής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Σε περίπτωση κατάρρευσης του μετώπου, οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές όχι μόνο σε όλη την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.



«Η ιδέα ότι μια σύγκρουση με τη Μόσχα θα επηρεάσει μόνο τους άμεσους γείτονες της Ρωσίας είναι μια επικίνδυνη παρανόηση. Είναι μέρος της ρωσικής προπαγάνδας», είπε ο υπουργός.



«Αν καταρρεύσει η πρώτη γραμμή, όλα καταρρέουν - η ΕΕ, η οικονομία, η κοινωνική τάξη» προειδοποίησε.



«Δεν υπάρχει ούτε ένα ασφαλές καταφύγιο στη Δυτική Ευρώπη που θα μπορούσε να ξεφύγει από τις συνέπειες του πολέμου», πρόσθεσε.



«Πρέπει επιτέλους να ποσοτικοποιήσουμε με ειλικρίνεια το κόστος της έλλειψης αποτροπής».



Ο Λιθουανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες και να επανεξετάσει την προσέγγισή της στην ασφάλεια σε περίπτωση που μειωθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Αυτοκτονική παράνοια»

Η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Λιθουανίας που καλεί το ΝΑΤΟ να χτυπήσει το Καλίνινγκραντ αγγίζει τα όρια της παραφροσύνης, αλλά δύσκολα μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφο του δικτύου Vesti.

Από πλευράς της, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, μιλώντας στο Sputnik Radio, χαρακτήρισε τις απειλές του Λιθουανού Υπουργού Εξωτερικών κατά του Καλίνινγκραντ «αυτοκτονική παράνοια».

Συνολικά 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες - μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία - θα αποχωρήσουν από την Ευρώπη, δήλωσε την Τρίτη ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Reuters, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η απόφαση αυτή δεν θα υπονομεύσει τα αμυντικά σχέδια της Συμμαχίας στην περιοχή.

Νωρίτερα στις αρχές του μήνα, το αμερικανό υπουργείο Πολέμου είχε ανακοινώσει ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και την αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.