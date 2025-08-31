Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν χθες, στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας από τις μεσημεριανές έως τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025.

H ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί στις προαναφερθείσες περιοχές περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων σχεδόν 8.000 στην ξηρά και σχεδόν 12.000 στη θάλασσα, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Πηγή: skai.gr

