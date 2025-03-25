Ιμάμογλου: «Όταν έρθουμε στην εξουσία, δεν θα κάνουμε αυτό που μάς κάνατε εσείς»

«Όταν έρθουμε στην εξουσία, δεν θα κάνουμε αυτό που μάς κάνατε εσείς» δηλώνει προς τον Ταγίπ Ερντογάν και την κυβέρνησή του ο Εκρέμ Ιμάμογλου σε πρωινό μήνυμα από τη φυλακή της Σηλυβρίας όπου βρίσκεται.

«Η δικαιοσύνη θα είναι η εγγύηση για όλους, ο νόμος θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας σε όλους, κανείς δεν θα μπορεί να βάλει χέρι στην περιουσία, την τιμή, και την αξιοπρέπεια κανενός» σημειώνει ο έκπτωτος, από την κυβέρνηση Ερντογάν, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.



Ο Ιμάμογλου, του οποίου η υποψηφιότητα για την προεδρία της Τουρκίας έχει ακυρωθεί, αλλά έχει εκλεγεί υποψήφιος από δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους που τον ψήφισαν στις εκλογές του κόμματός του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) ζητά από τις αρχές να επιδείξουν ανάλογα αντανακλαστικά με την έρευνα εναντίον του και για την προστασία της οικογένειάς του από επιθέσεις που δέχονται.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Εκρέμ Ιμάμογλου:



«Βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια από τις μεγαλύτερες αδικίες στην πολιτική μας ιστορία. Φυσικά, θα αγωνιστούμε ενάντια στο πραξικόπημα της 19ης Μαρτίου χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο. Ωστόσο, ακόμη και για αυτό το πραξικόπημα, δεν μπορώ να συναινέσω σε προσβολές που εκτοξεύονται στις μητέρες μας, τις οποίες θεωρώ ευλογημένες όπως το ψωμί, το νερό και ο αέρας. Καταδικάζω με όλη μου την καρδιά τις προσβολές κατά της μητέρας του Προέδρου. Με την ευκαιρία αυτή, της εύχομαι έλεος από τον Παντοδύναμο Δημιουργό για άλλη μια φορά. Καλώ την Εισαγγελία να αναλάβει καθήκον σχετικά με τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται την παραμονή μας στη φυλακή και κάνουν ανήθικες αναρτήσεις για τη μητέρα μου, τη σύζυγό μου και την οικογένειά μου. Αυτοί που ανοίγουν αυτεπάγγελτα, με ταχύτητα τζετ, έρευνες για κάθε θέμα, ψάχνουν ένα μέρος για να βάλουν το κεφάλι τους όταν πρόκειται για την οικογένειά μας. Όταν έρθουμε στην εξουσία, δεν θα κάνουμε αυτό που μάς κάνατε εσείς. Η δικαιοσύνη θα είναι η εγγύηση για όλους, ο νόμος θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας σε όλους, κανείς δεν θα μπορεί να βάλει χέρι στην περιουσία, την τιμή και την αξιοπρέπεια κανενός».



Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım.



Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz.



Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025

«Βάνδαλοι προκάλεσαν ζημιές»

Μιλώντας τη Δευτέρα για τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε «ότι τραυματίστηκαν αστυνομικοί μας από τις επιθέσεις των βανδάλων, που έσπασαν τζάμια και καταστήματα, προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων λιρών σε δημόσια περιουσία. Ο μόνος υπεύθυνος για όλα αυτά είναι το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης και oı συνεργάτες τους. Φυσικά και θα λογοδοτήσουν πολιτικά στο κοινοβούλιο, αλλά θα απολογηθούν και στη δικαιοσύνη».



«Έχει γίνει ξεκάθαρο πως αυτοί δεν μπορούν να κυβερνήσουν ούτε το κράτος, ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά ούτε και περίπτερο» δήλωσε δε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.