Σφαγές στο Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν 

Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι πολίτες στο Σουδάν εγκατέλειψαν πόλεις και χωριά μπροστά στην κλιμάκωση των συγκρούσεων σε μια μεγάλη περιοχή στο ανατολικό τμήμα του Νταρφούρ, τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την κατάληψη της πόλης Ελ-Φάσερ από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) με μαζικές εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς και επιθέσεις εναντίον εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις μέσα και γύρω από την πόλη του Βόρειου Νταρφούρ.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αργά χθες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ (ΔΟΜ/ΙΟΜ) δήλωσε ότι 36.825 άνθρωποι εγκατέλειψαν πέντε κοινότητες στο Βόρειο Κορντοφάν, μια πολιτεία που απέχει μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το ανατολικό τμήμα του Νταρφούρ.

Ο Σουδανός πρωθυπουργός Καμίλ Ιντρίς κάλεσε να ασκηθούν διεθνείς ποινικές διώξεις για την Ελ- Φάσερ, κατηγορώντας τη διεθνή κοινότητα ότι «έχει κάνει ελάχιστα» για να σταματήσει τις σφαγές και τις φρικαλεότητες.

«Χρειαζόμαστε πράξεις, όχι μόνο λόγια. Όλα τα εγκλήματα πρέπει να διωχθούν στη δικαιοσύνη -- και σε διεθνές επίπεδο» δήλωσε ο Καμίλ Ιντρίς.

Ο πρωθυπουργός του Σουδάν κάλεσε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να «αναγνωρίσουν» πως οι ΔΤΥ είναι «τρομοκρατική οργάνωση» και να λάβουν μέτρα για την «καταπολέμησή τους».

Εκτίμησε αντίθετα ότι οι «αποστολές διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ, στο ιστορικό πλαίσιο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι επιθυμητές» στο Σουδάν.

Η ανάπτυξη «διεθνών στρατευμάτων θα υπονόμευε την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν. Αυτό είναι παράνομο, το μόνο που θα έκανε θα ήταν να επιτείνει τη σύγχυση και θα ήταν αντιπαραγωγικό. Ο στρατός και ο λαός του Σουδάν είναι αποφασισμένοι να σώσουν και να απελευθερώσουν την Ελ Φάσερ», συμπλήρωσε ο κ. Ιντρίς.

