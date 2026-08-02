Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Σάββατο σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ-φουντ στην πολιτεία Άινταχο, στις δυτικές ΗΠΑ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που εκτυλίχτηκε μέσα σε υποκατάστημα της αλυσίδας χάμπουργκερ In-N-Out, ανέφερε ο Μάθιου Χιξ, αρχηγός της αστυνομίας της Τουίν Φολζ, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Τα πυρά προκάλεσαν «θύματα» και οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν πόσοι άνθρωποι χτυπήθηκαν, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας. «Η σκηνή ήταν πολύ χαοτική», τόνισε ο κ. Χιξ στον Τύπο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τουίν Φολζ, ο Τζος Πάλμερ, δήλωσε στο NBC News ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, αλλά δεν ήταν ακόμη σε θέση να πει αν ο δράστης συμπεριλαμβανόταν στον απολογισμό αυτόν.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζει κάποιον, που μοιάζει νεαρός, να κρατά τουφέκι εφόδου μπροστά σε εστιατόριο In-N-Out.

Video: New footage shows suspected gunman during deadly Twin Falls, Idaho shooting https://t.co/NTZHZuXrc3 pic.twitter.com/ByLpdycivZ — Cedar News (@cedar_news) August 2, 2026

Άλλο βίντεο δείχνει πάνω από δέκα ανθρώπους να βγαίνουν τρέχοντας πανικόβλητοι από το κατάστημα.

IDAHO SHOOTING



🔫Twin Falls In-N-Out shooting latest coverage



Eyewitness recounts the incident and refuses to reveal face.



3 individuals are dead, 5 injured following a shooting in Twin Falls at an In-N-Out. #IdahoShooting #TwinFalls #Trump #News #Police #BreakingNews pic.twitter.com/HbLvIeL4yT — Sid (@Trending_Sid) August 2, 2026

Η Τουίν Φολζ, πόλη περίπου 56.000 κατοίκων, βρίσκεται στο νότιο Άινταχο, περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σολτ Λέικ Σίτι.

Πηγή: skai.gr

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