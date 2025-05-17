Ο Πέδρο Πασκάλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των επιθέσεων του προέδρου των ΗΠΑ σε καλλιτέχνες, ενώ ο σκηνοθέτης της νέας του ταινίας, Άρι Άστερ, εξέφρασε τον φόβο ότι τα πολιτικά μηνύματα του κινηματογράφου θα μπορούσαν να στραφούν ενάντια στους ίδιους τους δημιουργούς από τις αμερικανικές αρχές.

«Γ.... τους ανθρώπους που προσπαθούν να σε κάνουν να φοβηθείς», είπε ο πρωταγωνιστής του The Last of Us και Game of Thrones στη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ Καννών για την ταινία Eddington. «Αντισταθείτε. Μην τους αφήσετε να νικήσουν».

Ο Πασκάλ κάλεσε τους δημιουργούς «να συνεχίσουν να λένε τις ιστορίες τους, να συνεχίσουν να εκφράζονται και να συνεχίσουν να παλεύουν για αυτό».

«Είμαι μετανάστης από τη Χιλή - Αν δεν ήταν το άσυλο, δεν ξέρω τι θα μας είχε συμβεί»

Σύμφωνα με τον Guardian, οι δηλώσεις του Πασκάλ έρχονται λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου αποκάλεσε τον τραγουδιστή Μπρους Σπρίνγκστιν «ενοχλητικό και αλαζόνα» επειδή τον επέκρινε, ενώ ισχυρίστηκε ότι η δημοτικότητα της Τέιλορ Σουίφτ μειώθηκε μετά την «εκφρασμένη απέχθεια» του προς το πρόσωπό της.

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν φοβάται το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να κλείσουν εντελώς τα σύνορά τους στη μετανάστευση: «Φυσικά και είναι τρομακτικό για έναν ηθοποιό που συμμετέχει σε μια τέτοια ταινία να μιλάει δημόσια για τέτοια ζητήματα», παραδέχθηκε. «Θέλω οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς, να προστατεύονται. Θέλω να ζήσω από τη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

«Είμαι μετανάστης», είπε ο Πασκάλ, του οποίου οι γονείς διέφυγαν από τη δικτατορία του Πινοσέτ όταν ήταν μόλις 9 μηνών. «Βρήκαμε άσυλο στη Δανία και τελικά μεταναστεύσαμε στις ΗΠΑ. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, δεν ξέρω τι θα είχε απογίνει η οικογένειά μου. Γι’ αυτό και πάντα θα στέκομαι δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη από προστασία».

Η ταινία Eddington και ο φόβος για την εργαλειοποίηση της τέχνης

Στη νέα του ταινία Eddington, ο Άρι Άστερ – γνωστός από τα Hereditary και Midsommar – τοποθετεί τον Πασκάλ στον ρόλο ενός δημάρχου μιας μικρής πόλης στο Νέο Μεξικό, μαζί με τους Χοακίν Φίνιξ, Έμα Στόουν και Όστιν Μπάτλερ.

Το φιλμ διαδραματίζεται το πρώτο καλοκαίρι της πανδημίας Covid-19 και στο φόντο των διαδηλώσεων του κινήματος Black Lives Matter. Ο Πασκάλ υποδύεται τον υποστηρικτή των περιοριστικών μέτρων δήμαρχο Τεντ Γκαρσία, σε αντιπαράθεση με τον σκεπτικιστή σερίφη Τζο Κρος (Φίνιξ).

Ο Άστερ δήλωσε ότι έγραψε την ταινία «σε μια κατάσταση φόβου και άγχους για τον κόσμο». «Τα τελευταία 20 χρόνια ζούμε σε μια εποχή υπερατομικισμού. Η κοινωνική συνοχή και η κοινή αντίληψη της πραγματικότητας στις φιλελεύθερες δημοκρατίες έχει χαθεί. Ο Covid ήταν η στιγμή που κόπηκε οριστικά αυτός ο δεσμός».

Ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι το πολιτικό μήνυμα της ταινίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του καστ από τις αμερικανικές αρχές, όταν επιστρέφουν στις ΗΠΑ: «Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι τα πάντα, συνέχεια», απάντησε με ειρωνική διάθεση αλλά και ειλικρίνεια.

Πηγή: skai.gr

