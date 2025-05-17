Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις στην Ντόχα για συμφωνία δίμηνης εκεχειρίας, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθούν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το al-Araby al-Jadeed του Κατάρ, που επικαλείται πηγή από τη Χαμάς

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι θα υπάρξει σαφής εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι οι συνομιλίες στην Ντόχα είναι «σοβαρές», ωστόσο τόνισε πως «η Χαμάς πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να αποδεχθεί το πλαίσιο Γουίτκοφ, — διαφορετικά, η χερσαία επίθεση στη Γάζα θα ξεκινήσει σύντομα».

Το πλαίσιο που προτείνει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, από τον Μάρτιο προβλέπει προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας περίπου 40 ημερών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου των μισών από τους εναπομείναντες εν ζωή ομήρους. Το Ισραήλ έχει εκφράσει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να προχωρήσει σε συμφωνία με βάση αυτή την πρόταση.

Ωστόσο, η Χαμάς μέχρι στιγμής απορρίπτει την πρόταση, επιμένοντας ότι θα δεχθεί μόνο ένα συνολικό πλαίσιο που θα οδηγεί στον οριστικό τερματισμό του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

