Μια επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διάσωση αρκετών ανθρώπων που έχουν θαφτεί από χιονοστιβάδα στο όρος Άιγκερ στις ελβετικές Άλπεις, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, ανέφερε η αστυνομία της Βέρνης σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανέφερε, επίσης, ότι έχουν ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πολλές ομάδες διάσωσης που αναζητούν ανθρώπους.

Το Άιγκερ είναι μια κορυφή ύψους 3.967 μέτρων (13.000 πόδια) κοντά στα τουριστικά θέρετρα Γκρίντελβαλντ, Λάουτερμπρούνεν και Βένγκεν.

