Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή σήμερα την παραίτηση της επικεφαλής του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, το οποίο παλεύει με τις επιπτώσεις μιας πολύκροτης ληστείας κοσμημάτων και των συνεχιζόμενων απεργιών.

Στη ζημιά που έχει υποστεί το κύρος του μουσείου προστέθηκε και η ανάρτηση φωτογραφίας του Άντριου ως «έκθεμα», από ακτιβιστές οι οποίοι κατάφεραν ανενόχλητοι να το τοποθετήσουν σχεδόν δίπλα στη Μόνα Λίζα.

Η Λοράνς ντε Καρ υπέβαλε την παραίτησή της, την οποία ο Μακρόν αποδέχθηκε «εξαίροντας μια πράξη ευθύνης σε μια στιγμή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση για να φέρει εις πέρας με επιτυχία σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό», ανέφερε το γραφείο του.

Το Λούβρο κλονίζεται από τη ληστεία του περασμένου Οκτωβρίου, όταν τέσσερις διαρρήκτες διέφυγαν με κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν άφαντα. Οι απεργίες έχουν επίσης οδηγήσει σε τακτικά κλεισίματα του μουσείου.

