Σύμφωνα με αξιωματούχους των παλαιστινιακών υπηρεσιών υγείας, κατά τις σημερινές (12/7) επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών κι ένα εννιάχρονο κορίτσι, με το όνομα Τάλα Αμπού Ματάρ.
Γιατροί δήλωσαν ότι πυρά των Ισραηλινών στόχευαν σε ένα καταυλισμό σκηνών στην ανατολική πλευρά του καταυλισμού προσφύγων Αλ-Μπουρέιτζ στην κεντρική Γάζα.
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν σχολίασαν άμεσα το θάνατο του κοριτσιού.
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