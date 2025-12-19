Λογαριασμός
Το μεγαλύτερο τούνελ του κόσμου βρίσκεται στην Κίνα (πού αλλού) – Βίντεο, φωτογραφίες 

Με μήκος 22,13 χιλιόμετρα, ή Σήραγγα Νίκης στην οροσειρά Τιεν Σαν, είναι η μακρύτερη σήραγγα αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας παγκοσμίως

Το "Tianshan Shengli Tunnel" ( ή Σήραγγα Νίκης της Τιενσάν) στην Κίνα - όταν θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη της φετινής χρονιάς - θα είναι η μακρύτερη σήραγγα αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας παγκοσμίως.

Το τούνελ της οδικής σήραγγας έχει μήκος 22,13 χιλιόμετρα και θα διευκολύνει  την οδική σύνδεση μεταξύ των νότιων και των βόρειων περιοχών στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σιντσιάνγκ.

Συγκεκριμένα, το τούνελ θα μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για να διασχίσει κανείς οδικώς την οροσειρά Τιεν Σαν μέσα σε περίπου 20 λεπτά, ενώ σήμερα απαιτούνται αρκετές ώρες.

Μάλιστα, για να σπάσουν τη μονοτονία και να «ξεκουράσουν» τους οδηγούς και τους ταξιδιώτες, οι κατασκευαστές  έχουν φροντίσει να διακοσμήσουν πολλά σημεία του τούνελ με αναπαραστάσεις της φύσης.

Η Σήραγγα Tianshan Shengli βρίσκεται κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου Urumqi-Yuli στη βορειοδυτική Κίνα.

 Θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από την Urumqi, βόρεια των Ορέων Τιεν Σαν, στην Korla, στα νότια της οροσειράς, από επτά ώρες σε περίπου τρεις ώρες.

