Το "Tianshan Shengli Tunnel" ( ή Σήραγγα Νίκης της Τιενσάν) στην Κίνα - όταν θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη της φετινής χρονιάς - θα είναι η μακρύτερη σήραγγα αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας παγκοσμίως.

The 22.13-km Tianshan Shengli Tunnel, the world's longest expressway tunnel, will be open to traffic by the end of this year along the Urumqi-Yuli Expressway in northwest China. It will shorten the travel time from Urumqi, north of the Tianshan Mountains, to Korla, south of the… pic.twitter.com/xj5aZCUYuq December 19, 2025

Το τούνελ της οδικής σήραγγας έχει μήκος 22,13 χιλιόμετρα και θα διευκολύνει την οδική σύνδεση μεταξύ των νότιων και των βόρειων περιοχών στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σιντσιάνγκ.

Συγκεκριμένα, το τούνελ θα μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για να διασχίσει κανείς οδικώς την οροσειρά Τιεν Σαν μέσα σε περίπου 20 λεπτά, ενώ σήμερα απαιτούνται αρκετές ώρες.

Μάλιστα, για να σπάσουν τη μονοτονία και να «ξεκουράσουν» τους οδηγούς και τους ταξιδιώτες, οι κατασκευαστές έχουν φροντίσει να διακοσμήσουν πολλά σημεία του τούνελ με αναπαραστάσεις της φύσης.

Crossing the Tianshan Shengli Tunnel feels like driving through a flowing art gallery — this is no ordinary tunnel, but the "Most Beautiful Xinjiang Scenery Road"!

As a key project of the Urumqi-Yuli Expressway (G0711), the Tianshan Shengli Tunnel is 22.13 kilometers long,… pic.twitter.com/YFtC9q4Lfs — AL-fira 🇨🇳 (@UlyssesFinn) December 9, 2025

Η Σήραγγα Tianshan Shengli βρίσκεται κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου Urumqi-Yuli στη βορειοδυτική Κίνα.

Θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από την Urumqi, βόρεια των Ορέων Τιεν Σαν, στην Korla, στα νότια της οροσειράς, από επτά ώρες σε περίπου τρεις ώρες.

The Tianshan Shengli Tunnel, the world's longest expressway tunnel, will be open to traffic by the end of this year, enabling a new shortcut linking southern and northern parts of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. #XinhuaNews pic.twitter.com/ZuDlTova7Y — China Xinhua News (@XHNews) December 19, 2025

