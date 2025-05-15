Το Κίεβο όρισε αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ράστεμ Ουμέροφ θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας της χώρας του στις επερχόμενες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη με τη Ρωσία.

Η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει επίσης τους αναπληρωτές επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, τον υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, αναφέρεται σε προεδρικό διάταγμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω διαδικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

