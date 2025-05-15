Ο Φιντάν συναντάται με τη ρωσική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντάται αυτήν την ώρα με τη ρωσική αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με τους Ουκρανούς στην Κωνσταντινούπολη.

«Η συνάντηση ξεκίνησε», ανακοίνωσε το υπουργείο λίγα λεπτά πριν από τις 21.30.

Ο Φιντάν συναντάται «με τη ρωσική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι ο σύμβουλος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι» στο Ντολμάμπαχτσε, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα οι συνομιλίες με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Όλες οι πλευρές αναμένεται ότι θα συναντηθούν πάλι αύριο Παρασκευή, πρόσθεσε το υπουργείο.

«Αύριο, η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο) Ρούμπιο, η ουκρανική με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας και η ρωσική (…) θα βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη», μαζί με τον Χακάν Φιντάν, διαβεβαίωσε.

Νωρίτερα, ο Ρούμπιο είπε ότι «δεν τρέφει μεγάλες προσδοκίες» για τις συνομιλίες αυτές. «Θα είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλες προσδοκίες για το τι θα συμβεί αύριο», είπε στους δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.