Ένοπλοι ληστές στη Νάπολη κράτησαν 25 άτομα όμηρους σε τράπεζα για περίπου δύο ώρες την Πέμπτη, πριν διαφύγουν μέσω υπόγειου τούνελ.

Τρεις δράστες εισέβαλαν γύρω στις 11:30 το πρωί σε υποκατάστημα της Crédit Agricole στη νότια ιταλική πόλη, κρατώντας ομήρους εργαζομένους και πελάτες. Οι όμηροι απελευθερώθηκαν από την αστυνομία λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, σύμφωνα με τον Guardian.

Bank robbery: Criminals barricaded themselves in with about thirty hostages; Carabinieri raid to free them.



A hostage-taking robbery took place at a Credit Agricole bank branch in Naples, located in Piazzale Medaglie D'oro, in the Arenella district.



When law enforcement… pic.twitter.com/MyBs1sKx8j — News.Az (@news_az) April 16, 2026

«Χάρη στην άμεση ανταπόκριση, όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς», δήλωσε ο επικεφαλής της νομαρχίας της Νάπολης, Μικέλε ντι Μπάρι.

Οι Αρχές έσπασαν τα παράθυρα του υποκαταστήματος, που βρίσκεται στην πλατεία Medaglie d’Oro, στην περιοχή Αρενέλα, για να εισέλθουν στο κτίριο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει, πιθανότατα μέσω τρύπας στο δάπεδο της τράπεζας που οδηγούσε στο αποχετευτικό δίκτυο, μεταδίδει ο Guardian.

Η εταιρεία διαχείρισης του υδροδοτικού δικτύου της πόλης προχώρησε σε ελέγχους στο σύστημα αποχέτευσης, ενώ σύμφωνα με το τοπικό μέσο Fanpage.it, παραμένει ασαφές αν οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος τους ήταν θυρίδες ασφαλείας και ότι στο κατάστημα δεν υπήρχαν μετρητά.

Στο σημείο βρέθηκε και ο εισαγγελέας της Νάπολης, Νίκολα Γκρατέρι.

Πελάτης της τράπεζας που βρισκόταν μεταξύ των ομήρων δήλωσε στο Fanpage.it ότι οι δράστες τους κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο. «Ήμουν μέσα όταν μπήκαν. Ήταν σίγουρα τρεις. Μας έκλεισαν όλους – πελάτες, υπαλλήλους και τον διευθυντή – σε έναν χώρο. Ήταν οπλισμένοι αλλά δεν άσκησαν βία», ανέφερε.

Παρόμοια ληστεία είχε σημειωθεί το 2020 σε υποκατάστημα της Crédit Agricole στο Μιλάνο, όπου οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσης το αποχετευτικό δίκτυο για να αποκτήσουν πρόσβαση και να διαφύγουν, αφαιρώντας θυρίδες ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.