Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βρετανία: Ανασύρθηκαν τα πτώματα 3 γυναικών από τη θάλασσα

Σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίηση των ταυτοτήτων των τριών γυναικών - Ανασύρθηκαν από τη θάλασσα στο Μπράιτον

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Βρετανία

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα στο Μπράιτον και εργάζεται για να διακριβώσει πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πολλά οχήματα υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, σωσίβιες λέμβοι και ένα ελικόπτερο μετέβησαν επί τόπου στην παραλία της ανατολικής πλευράς της πόλης στη νότια Αγγλία.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο 'Ανταμ Χέις, ο αστυνομικός διευθυντής της Αστυνομίας του Σάσεξ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κλήθηκε στις 05.45 τοπική ώρα όταν εντοπίστηκαν τα πτώματα των γυναικών και θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία Αστυνομία σοροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark