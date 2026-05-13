Βρετανία: Ανασύρθηκαν τα πτώματα 3 γυναικών από τη θάλασσα

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα στο Μπράιτον και εργάζεται για να διακριβώσει πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πολλά οχήματα υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, σωσίβιες λέμβοι και ένα ελικόπτερο μετέβησαν επί τόπου στην παραλία της ανατολικής πλευράς της πόλης στη νότια Αγγλία.

🚨BREAKING: The bodies of THREE GIRLS have been found in the sea just off Brighton beach 🇬🇧



Sussex police have confirmed they responded to calls over concerns of three women in the sea at around 5:45am this morning.



«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο 'Ανταμ Χέις, ο αστυνομικός διευθυντής της Αστυνομίας του Σάσεξ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κλήθηκε στις 05.45 τοπική ώρα όταν εντοπίστηκαν τα πτώματα των γυναικών και θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

