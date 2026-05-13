Ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Μοχαμάντ Ασίφ, ανακοίνωσε δημόσια ότι η Τουρκία και το Κατάρ θα μπορούσαν να ενταχθούν στη Στρατηγική Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας (SMDA) που έχουν υπογράψει το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία:

«Εάν το Κατάρ και η Τουρκία ενταχθούν επίσης σε αυτήν την υπάρχουσα συμφωνία, θα είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Η αρχική συμφωνία αντιμετωπίζει την επιθετικότητα εναντίον του ενός ως επιθετικότητα εναντίον και των δύο» επισήμανε ο Ασίφ, θυμίζοντας το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για αμοιβαία συλλογική άμυνα.

Σύμφωνα με πρόσφατα ρεπορτάζ του Bloomberg και άλλων διεθνών μέσων, η Τουρκία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενταχθεί σε αυτή τη συμφωνία, η οποία υπεγράφη αρχικά μεταξύ Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας τον Σεπτέμβριο του 2025.

🇵🇰 Pakistan and 🇸🇦 Saudi Arabia are likely to include 🇹🇷 Turkey and 🇶🇦 Qatar in defense agreement.



These countries will retain their independent status, but the countries of the region are joining forces to maintain peace. A new platform is necessary for peace.



- Khawaja Asif. pic.twitter.com/nh1TT5zL5h — Asad Nasir (@asadnasir2000) May 11, 2026

Το σύμφωνο θεωρείται ότι ενισχύει τη θέση ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας εν μέσω περιφερειακής αστάθειας, ενώ παράλληλα εμβαθύνει τη στρατηγική επιρροή του Πακιστάν στον Κόλπο αναφέρει το αραβικό δίκτυο albawaba.

«Η πιθανή επέκταση έρχεται εν μέσω ευρύτερων ανακατατάξεων στην περιοχή, καθώς τα κράτη επανεξετάζουν τις συμμαχίες μετά από αυξημένες εντάσεις που αφορούν το Ισραήλ, το Ιράν και περιφερειακές συγκρούσεις δι' αντιπροσώπων. Η Τουρκία έχει επιδιώξει έναν πιο ανεξάρτητο ρόλο περιφερειακής ασφάλειας, ενώ το Κατάρ διατηρεί στενούς αμυντικούς και διπλωματικούς δεσμούς με το Πακιστάν» τονίζεται.

«Η εξέλιξη έρχεται επίσης καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προωθήσει ένα εναλλακτικό πλαίσιο περιφερειακής ευθυγράμμισης με την ονομασία "Εξάγωνο των Συμμαχιών", που οραματίζεται ως ένα μπλοκ ασφάλειας και οικονομίας που συνδέει το Ισραήλ με εταίρους όπως η Ινδία, η Ελλάδα, η Κύπρος και επιλεγμένα αραβικά, αφρικανικά και ασιατικά κράτη» επισημαίνει το αραβικό δίκτυο.

«Και οι δύο πρωτοβουλίες αντικατοπτρίζουν την εντατικοποίηση της οικοδόμησης συνασπισμών σε μια ολοένα και πιο πολυπολική περιφερειακή τάξη, όπου ανταγωνιστικές αρχιτεκτονικές ασφαλείας διαμορφώνονται εκτός των παραδοσιακών πλαισίων υπό την ηγεσία της Δύσης».

Πηγή: skai.gr

