Μια σειρά από εννέα μικροσεισμούς σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Παρντίς ανατολικά της Τεχεράνης, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, αναζωπυρώνοντας τους φόβους μεταξύ των ειδικών και των πολιτών ότι η ιρανική πρωτεύουσα κινδυνεύει από έναν μεγάλο σεισμό.

Η επανειλημμένη σεισμική δραστηριότητα έχει επαναφέρει τις ανησυχίες ότι η συσσωρευμένη τεκτονική πίεση κάτω και γύρω από την πρωτεύουσα, η οποία βρίσκεται κοντά σε αρκετά τεκτονικά ρήγματα, θα μπορούσε κάποια στιγμή στο μέλλον να προκαλέσει έναν πολύ μεγαλύτερο σεισμό.

Ενώ οι σεισμικές δονήσεις στην περιοχή είναι συχνές, είναι πολύ ασυνήθιστο να σημειώνονται αρκετές στη σειρά.

Οι σεισμοί, οι οποίοι καταγράφηκαν στη διάρκεια μιας μόνο νύχτας στην επαρχία της ανατολικής Τεχεράνης, έγιναν αισθητοί στην περιοχή κοντά στο ρήγμα Μόσα, μια από τις πιο σεισμικά ενεργές ζώνες του Ιράν.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας από τους σεισμούς είχε μέγεθος 4,6 βαθμούς και πρόσθεσε ότι η ήπια σεισμική δραστηριότητα δεν προκάλεσε θύματα ή υλικές ζημιές.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr επικαλέστηκε τον σεισμολόγο Μεχντί Ζάρε σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι σαφές αν οι δονήσεις συνιστούν συγκέντρωση σεισμικής ενέργειας που θα μείωνε τον μελλοντικό κίνδυνο ή αντίθετα είναι προειδοποιητικές ενδείξεις για ισχυρότερη σεισμική δραστηριότητα στο μέλλον κατά μήκος του συστήματος ρηγμάτων κοντά στην Τεχεράνη.

Ο Ζάρε προειδοποίησε ότι η τρωτότητα της Τεχεράνης ενισχύεται, όχι μόνο από τα ενεργά ρήγματα αλλά και από την πυκνή αστική ανάπτυξη, από τη συγκέντρωση του πληθυσμού και από την περιορισμένη ετοιμότητα. Ο ίδιος είπε ότι ακόμη και οι σχετικά μικρές σεισμικές δονήσεις μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση στην πρωτεύουσα εξαιτίας της εύθραυστης υποδομής και της συμφόρησης περιπλέκοντας την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Η Τεχεράνη, μια μητροπολιτική περιοχή με περισσότερους από 14 εκατομμύρια κατοίκους, βρίσκεται κοντά σε μεγάλα ενεργά ρήγματα περιλαμβανομένων εκείνων της Βόρειας Τεχεράνης, της Μόσα και της Ρέι.

Ιρανοί ειδικοί έχουν επανειλημμένως προειδοποιήσει ότι ένας μεγάλος σεισμός κοντά στην πρωτεύουσα θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Το Ιράν συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου και παραμένουν ζωντανές οι μνήμες από τον σεισμό στο Μπαμ το 2003 από τον οποίο σκοτώθηκαν περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι.

Πηγή: skai.gr

