Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί για ενδεχόμενα κύματα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας λέγοντας ότι περισσότερα από 100 drones βρίσκονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο, καθώς η Μόσχα έχει αλλάξει την τακτική της αυξάνοντας τις επιθέσεις κατά την διάρκεια της ημέρας.

«Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις και μάλιστα στοχεύοντας αναίσχυντα και σκοπίμως τις σιδηροδρομικές μας υποδομές και μη στρατιωτικούς στόχους στις πόλεις μας», δηλώνει σε ανάρτησή του στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την έναρξη του πολέμου εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια, η Ρωσία προτιμούσε τις νυκτερινές ώρες για τις μεγάλες επιθέσεις με drones και πυραύλους. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, έχει επανειλημμένα επιτεθεί με εκατοντάδες drones και πυραύλους κατά την διάρκεια της ημέρας, οι οποίες διαταράσσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την ζωή των πολιτών.

«Είναι σημαντικό να απωθούμε κάθε επίθεση με σθένος. Είναι σημαντικό να υποστηρίζεται η Ουκρανία και να μην επικρατεί σιωπή για τον πόλεμο της Ρωσίας», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Χθες, η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι η Ρωσία επετέθη κατά της Ουκρανίας με 139 από τις 06.00. Τα 111 καταρρίφθηκαν.

There are currently more than a hundred Russian drones in our skies, and there may be more waves of drone attacks throughout the day. Russia continues its strikes and is doing so brazenly – deliberately targeting our railway infrastructure and civilian sites in our cities.… pic.twitter.com/0ZtOraERyz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

Αντίδραση της Μόσχας

Η Μόσχα αρνείται ότι σκοπίμως επιτίθεται κατά αμάχων και έχει σκοτώσει χιλιάδες ουκρανούς πολίτες κατά την διάρκεια του πολέμου. Ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις κατά των υποδομών της χώρας είναι νόμιμες αν πλήττουν τις πολεμικές ικανότητες της Ουκρανίας.

Πρόσφατα το Κίεβο κλιμάκωσε τις μακρού βεληνεκούς επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών μονάδων, ωστόσο, σε μικρότερη κλίμακα.

Πηγή: skai.gr

