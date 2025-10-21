Μια γυναίκα κινεζικής καταγωγής κατηγορήθηκε για την κλοπή έξι χρυσών πετρών (σβώλων) αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με Γάλλους εισαγγελείς.

Η γυναίκα συνελήφθη στη Βαρκελώνη, ενώ προσπαθούσε να ξεφορτωθεί λιωμένο χρυσό, σύμφωνα με τις αρχές, και κρατείται προφυλακισμένη.

Το μουσείο, γνωστό για τα ταριχευμένα ζώα και τις συλλογές οστών του, διαθέτει και μια γκαλερί ορυκτολογίας, από την οποία αφαιρέθηκε ο χρυσός. Η αστυνομία βρήκε στον χώρο έναν τροχό κοπής μετάλλων και έναν φλόγιστρο. Το σύστημα συναγερμού και παρακολούθησης του μουσείου είχε απενεργοποιηθεί λόγω κυβερνοεπίθεσης, γεγονός που, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, οι δράστες γνώριζαν εκ των προτέρων.

«Οι κλέφτες, σαφώς πολύ έμπειροι και καλά πληροφορημένοι, εκμεταλλεύτηκαν ένα κενό ασφαλείας που δεν είχε εντοπιστεί κατά την τελευταία επιθεώρηση το 2024», δήλωσε εκπρόσωπος του μουσείου στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Οι καθαριστές εντόπισαν τη διάρρηξη όταν έφτασαν για δουλειά τα ξημερώματα. Το μουσείο ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και βρίσκεται κοντά στους Κήπους του Πλαντ (Jardin des Plantes), στο κέντρο του Παρισιού.

Η ύποπτη συνελήφθη από την ισπανική αστυνομία στις 30 Σεπτεμβρίου, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, και παραδόθηκε στις γαλλικές αρχές την ίδια μέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση. Κατά τη σύλληψή της είχε στην κατοχή της περίπου ένα κιλό λιωμένου χρυσού. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ πιστεύεται ότι ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Κίνα.

Ένας από τους μεγαλύτερους κλεμμένους σβώλους, που προέρχεται από την Αυστραλία, ζύγιζε 5 κιλά. Στην τρέχουσα τιμή του χρυσού, η αξία του υπολογίζεται σε περίπου 585.000 ευρώ.

«Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά επαγγελματική ομάδα, που γνώριζε ακριβώς πού να πάει και διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου, Εμανουέλ Σκούλιος, στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επέλεξαν αυτά τα συγκεκριμένα αντικείμενα», είπε στο κανάλι France 2 τον περασμένο μήνα.

Οι κατηγορίες έρχονται λίγες μέρες μετά την κλοπή ανεκτίμητων γαλλικών κοσμημάτων του στέμματος από το Μουσείο του Λούβρου, σε μια ξεχωριστή, τολμηρή επιδρομή. Την Κυριακή, «επαγγελματίες» διαρρήκτες εισέβαλαν στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, έκλεψαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα και διέφυγαν με σκούτερ. Η επιδρομή διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ειδικοί δήλωσαν στο BBC ότι τα αντικείμενα πιθανότατα θα διαλυθούν και θα πωληθούν σε ένα μικρό ποσοστό της πραγματικής τους αξίας.

«Δεν είναι η πρώτη τους ληστεία», είπε τη Δευτέρα ο Ολλανδός ντετέκτιβ έργων τέχνης, Άρθουρ Μπραντ.

«Έχουν ξανακάνει τέτοια πράγματα και άλλες διαρρήξεις. Είναι σίγουροι, πίστεψαν ότι μπορεί να τη γλιτώσουν».

