Μετά από μία ιστορική δίκη, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάστηκε χθες σε 27 έτη κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος, μετά την ήττα του από τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα στα τέλη του 2022 και τις ταραχές που ξέσπασαν την 8η Ιανουαρίου 2023.

Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο (2019-2022), 70 ετών στην κατηγορία πως ήταν επικεφαλής «εγκληματικής οργάνωσης» που συνωμοτούσε για να εξασφαλίσει την «παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το σχέδιο προέβλεπε να δολοφονηθεί ο Λούλα αλλά αυτό δεν εφαρμόστηκε «εξαιτίας έλλειψης υποστήριξης της στρατιωτικής ιεραρχίας».

«Θα πεθάνει στη φυλακή» - Ή μήπως όχι;

Η δίκη του Βραζιλιάνου πρώην προέδρου δίχασε ακόμη περισσότερο την ήδη ακραία πολωμένη κοινή γνώμη στη χώρα, ιδίως στην πρωτεύουσα.

Σε μπαρ στην Μπραζίλια όπου η δίκη αναμεταδιδόταν σε γιγαντοοθόνη, η απαγγελία της ετυμηγορίας προκάλεσε επευφημίες και κραυγές χαράς.«Έπειτα από τόση αναμονή, αυτός ο μισητός τύπος θα πάει στη φυλακή», είπε ο Βιρζίλιου Σοάρες.

Σε εντελώς άλλη ατμόσφαιρα, μερικές δεκάδες μπολσοναριστές συγκεντρώθηκαν τη νύχτα της απόφασης μπροστά στο σπίτι του πρώην αρχηγού του κράτους με «προσευχή».

«Με την ηλικία που έχει, ξέρουμε (...) θα πεθάνει στη φυλακή» δήλωσε με θλίψη ο ευαγγελικός πάστορας Βάντουιχ Μπατσίστα.

Αυτό όμως μπορεί τελικά και να μην συμβεί.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι ο τέταρτος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας που καταδικάζεται σε φυλάκιση στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια, μετά την χούντα (1964-1985).

Πριν από αυτόν, ο Φερνάντου Κόλορ τζι Μέλου, ο Μισέλ Τέμερ και ο Λούλα (που άσκησε την εξουσία για δυο θητείες, από το 2003 ως το 2010) καταδικάστηκαν για διαφθορά. Ο Λούλα φυλακίστηκε από το 2018 ως το 2019, προτού η καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ακυρωθεί, εξαιτίας διαδικαστικής παρατυπίας.

Καταγγέλλοντας τις «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» ποινές, η ομάδα των συνηγόρων του πρώην προέδρου ανήγγειλε πως θα καταθέσει άμεσα «τις προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο».

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο Ανώτατο Δικαστήριο, η υπεράσπιση έχει στη διάθεσή της πέντε ημέρες για να ασκήσει έφεση αφού δοθεί η ετυμηγορία στη δημοσιότητα επίσημα.

«Ο Μπολσονάρου δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή παρά αφού εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσιάγκου Μποτίνου, καθηγητής ποινικού δικαίου στο Ίδρυμα Ζετούλιου Βάργκας.

Ο πρώην πρόεδρος κρατά «το κεφάλι ψηλά» παρά τον «διωγμό» του, σχολίασε ο μεγαλύτερος γιος του Μπολσονάρου, γερουσιαστής Φλάβιου Μπολσονάρου.

Η συντηρητική παράταξη θα βάλει «όλη της τη δύναμη» για να «ενωθεί το κοινοβούλιο», να συσπειρωθεί να ν α εγκρίνει σχέδιο για τη χορήγηση αμνηστίας στον ηγέτη της, πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ απείλησαν τη Βραζιλία με επιπλέον μέτρα, εξαιτίας της «άδικης» καταδίκης του Μπολσονάρου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε αμέσως πως θα υπάρξουν αντίποινα και η βραζιλιάνικη διπλωματία ανταπάντησε πως δεν θα «εκφοβιστεί» από τις «απειλές» της Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.