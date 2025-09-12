Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσε επισήμως με Ρηματική Διακοίνωση στα Κράτη-Μέλη και Κράτη-Παρατηρητές του ΟΗΕ την υποψηφιότητα του Μονίμου Αντιπροσώπου της, Πρέσβη Αχμέτ Γιλντίζ, για τη θέση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η εκλογή του νέου Ύπατου Αρμοστή θα πραγματοποιηθεί κατά την 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βάσει πρότασης του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες και θα καλύπτει τα έτη 2026 έως 2030.

Η 'Αγκυρα στη ρηματική διακοίνωση υπογραμμίζει ότι η διεκδίκηση γίνεται σε μια περίοδο «κρίσιμης καμπής» για την Ύπατη Αρμοστεία, εν μέσω αυξανόμενων εκτοπισμών και σοβαρής χρηματοδοτικής πίεσης.

Στο εν λόγω κείμενο αναφέρεται ότι «ο εξαναγκαστικός εκτοπισμός έχει φθάσει σε ιστορικά επίπεδα-ρεκόρ» και πως ο Οργανισμός είναι «πιο αναγκαίος από ποτέ» για την προστασία και τις διαρκείς λύσεις.

Αναφέρεται ότι η Τουρκία φιλοξενεί σήμερα «πάνω από 2,5 εκατ. Σύρους υπό προσωρινή προστασία και περίπου 160.000 αιτούντες διεθνή προστασία, ενώ υπενθυμίζει ότι σε ορισμένη φάση στήριξε σχεδόν 4 εκατ. εκτοπισμένους».

Τονίζεται επίσης η ανθρωπιστική δράση της Τουρκίας, «από τη φιλοξενία Σύρων έως τη στήριξη των Ροχίνγκια και τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη».

Ο κ. Γιλντίζ είναι διπλωμάτης καριέρας, είχε διατελέσει Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και βουλευτής της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Γ. Γαραντζιώτη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.