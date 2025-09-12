Λογαριασμός
Εικόνες: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διασχίζει επιβλητικό το στενό της Ταϊβάν για «δοκιμές»

Το «Φουτζιάν» - το τρίτο και πιο εξελιγμένο κινεζικό αεροπλανοφόρο - μπήκε στα αμφιλεγόμενα ύδατα για «επιστημονική έρευνα και αποστολή εκπαίδευσης»

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι το τρίτο και νεότερο αεροπλανοφόρο της, το Φουτζιάν, διέσχισε το στενό της Ταϊβάν, προκειμένου για να διεξαχθούν «δοκιμές επιστημονικής έρευνας και αποστολές εκπαίδευσης» στη Νότια Σινική Θάλασσα.

«Η υποβολή του Φουτζιάν σε δοκιμές και γυμνάσια (...) είναι φυσιολογικό μέρος της κατασκευής αεροπλανοφόρου και δεν έχει κανέναν συγκεκριμένο στόχο», διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του κινεζικού πολεμικού ναυτικού, πλοίαρχος Λενγκ Γκουοουέι. 

Οι κινήσεις στρατιωτικής φύσης στο στενό της Ταϊβάν θεωρούνται εξαιρετικά ευαίσθητες.

Η Κίνα θεωρεί την Ταιβάν επαρχία της, που εκκρεμεί να επανενωθεί μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949 και της ασκεί μεγάλη στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική πίεση. 

Η Κίνα διαθέτει σήμερα δύο - σοβιετικού σχεδιασμού - αεροπλανοφόρα σε υπηρεσία: το Λιαονίνγκ, που αγόρασε από την Ουκρανία το 2000, και το Σαντόνγκ, το πρώτο αεροπλανοφόρο που ναυπηγήθηκε ποτέ στον γίγαντα της Ασίας, σε υπηρεσία από το 2019.

Το Σαντόνγκ συμμετείχε τον Απρίλιο σε στρατιωτικά γυμνάσια στο στενό της Ταϊβάν το σενάριο των οποίων συμπεριλάμβανε τον «αποκλεισμό» της νήσου, σύμφωνα με τη διοίκηση ανατολικού θεάτρου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κίνα Ταϊβάν Νότια Σινική Θάλασσα
