Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι το τρίτο και νεότερο αεροπλανοφόρο της, το Φουτζιάν, διέσχισε το στενό της Ταϊβάν, προκειμένου για να διεξαχθούν «δοκιμές επιστημονικής έρευνας και αποστολές εκπαίδευσης» στη Νότια Σινική Θάλασσα.

❗️⚓️🇨🇳 - China Commissions Its Third Aircraft Carrier, Military Observers Report



China's Fujian aircraft carrier set sail southward from its Shanghai shipyard, signaling its imminent official delivery to the Chinese Navy, according to military observers.



Unlike its eight… pic.twitter.com/HMNIfoIp5y September 11, 2025

«Η υποβολή του Φουτζιάν σε δοκιμές και γυμνάσια (...) είναι φυσιολογικό μέρος της κατασκευής αεροπλανοφόρου και δεν έχει κανέναν συγκεκριμένο στόχο», διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του κινεζικού πολεμικού ναυτικού, πλοίαρχος Λενγκ Γκουοουέι.

China's third aircraft carrier, the Fujian, recently passed through the Taiwan Straits to carry out scientific research tests and training missions in the South China Sea, Senior Captain Leng Guowei, a spokesperson for the Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy, announced on… pic.twitter.com/HdMvODDBv9 — Global Times (@globaltimesnews) September 12, 2025

A step forward for China's blue water navy.



🇨🇳China's third aircraft carrier, the Fujian passes through Taiwan Straits to hold tests, training in #SouthChinaSea.



By the way, the Taiwan Strait is not 'international waters'.



The Fujian is China's first fully domestically… pic.twitter.com/3ffANYEbMH — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) September 12, 2025

Οι κινήσεις στρατιωτικής φύσης στο στενό της Ταϊβάν θεωρούνται εξαιρετικά ευαίσθητες.

Η Κίνα θεωρεί την Ταιβάν επαρχία της, που εκκρεμεί να επανενωθεί μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949 και της ασκεί μεγάλη στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική πίεση.

China's third aircraft carrier - Fujian (CV-18) was observed earlier today operating in the East China Sea roughly 140-nautical miles north of Taipei pic.twitter.com/iqr2qwgPhR — Damien Symon (@detresfa_) September 11, 2025

Η Κίνα διαθέτει σήμερα δύο - σοβιετικού σχεδιασμού - αεροπλανοφόρα σε υπηρεσία: το Λιαονίνγκ, που αγόρασε από την Ουκρανία το 2000, και το Σαντόνγκ, το πρώτο αεροπλανοφόρο που ναυπηγήθηκε ποτέ στον γίγαντα της Ασίας, σε υπηρεσία από το 2019.

Το Σαντόνγκ συμμετείχε τον Απρίλιο σε στρατιωτικά γυμνάσια στο στενό της Ταϊβάν το σενάριο των οποίων συμπεριλάμβανε τον «αποκλεισμό» της νήσου, σύμφωνα με τη διοίκηση ανατολικού θεάτρου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

