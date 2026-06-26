Βραζιλία, Ιταλία και Κίνα ανακοίνωσαν υπηκόους τους θύματα του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα

Τουλάχιστον δυο υπήκοοι Βραζιλίας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα προχθές Τετάρτη το απόγευμα (τοπική ώρα), ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η βραζιλιάνικη κυβέρνηση, η οποία πρόσθεσε πως στέλνει βοήθεια στη γειτονική χώρα, όπου κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 235 άνθρωποι.

«Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει, με μεγάλη λύπη, τον θάνατο μιας Βραζιλιάνας κι ενός Βραζιλιάνου ως αποτέλεσμα των σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα», ανέφερε το βραζιλιάνικο υπουργείο Εξωτερικών μέσω X. Πρόσθεσε πως προσφέρει «προξενική βοήθεια στις οικογένειες» των θυμάτων.

Οι πολύ ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας), είχαν αποτέλεσμα να καταρρεύσουν δεκάδες κτίρια, να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να προκληθεί πανικός στον πληθυσμό, ιδίως στην πρωτεύουσα Καράκας και βορειότερα, στη γειτονική περιοχή Λα Γουάιρα.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στην οποία εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της κυβέρνησής του στον λαό της γειτονικής χώρας κι ανήγγειλε την αποστολή νοσοκομείου εκστρατείας, 36 πυροσβεστών, τεχνικών ειδικευμένων στις επιχειρήσεις διάσωσης και στις τηλεπικοινωνίες και 9 τόνων βοήθειας.

Η βοήθεια θα σταλεί με δυο πτήσεις, σήμερα και αύριο Σάββατο, διευκρίνισε ο πρόεδρος Λούλα.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί στη βόρεια Βραζιλία, ιδίως στις πόλεις Μπελέμ και Μανάους—κάπου 2.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Πάντως δεν προκάλεσαν ούτε ζημιές ούτε θύματα στη βραζιλιάνικη πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Μεξικό, η Κολομβία και οι ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, έχουν ανακοινώσει ήδη πως στέλνουν βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου έχουν διακομιστεί πάνω από 1.500 τραυματίες σε νοσοκομεία και η αγωνιώδης αναζήτηση για αγνοούμενους συνεχίζεται στα συντρίμμια.

Οι αλλοδαποί μεταξύ των θυμάτων

Εκτός από το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, το οποίο έκανε γνωστό τον θάνατο δυο υπηκόων της χώρας, περισσότερες χώρες ανακοινώνουν πως υπήκοοί τους ήταν ανάμεσα στα θύματα.

Ιταλία

Άνδρας γεννημένος στο Καράκας το 1970, υπήκοος τόσο της Βενεζουέλας όσο και της Ιταλίας, έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε κτίριο στην πολιτεία Λα Γουάιρα, ανέφερε χθες Πέμπτη το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ρώμη εκτιμά ότι περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται το τρέχον διάστημα στη Βενεζουέλα.

Κίνα

Δυο κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των σεισμών, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από την πρεσβεία της Κίνας στο Καράκας χθες, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πηγή: skai.gr

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