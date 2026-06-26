Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει κριτική στους Ευρωπαίους συμμάχους του επειδή δεν υποστήριξαν την στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα μέλη της διατλαντικής συμμαχίας κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Απογοητεύτηκα με την Ιταλία. Απογοητεύτηκα με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Απογοητευτήκαμε με τις περισσότερες από αυτές. Η Ισπανία είναι μια παράσταση τρόμου», είπε ο Τραμπ.

Ο Ρούτε, ο οποίος επισκέπτεται τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να εκτονώσει τις διατλαντικές εντάσεις, υπερασπίστηκε την Ευρώπη. Τόνισε την εμπλοκή της Ευρώπης στον πόλεμο του Ιράν σε συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ, σχολιάζει το Al Jazeera.

«Ο ένας σύμμαχος μετά τον άλλον», είπε, έθεσε τις βάσεις του στη διάθεση του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Τα σχόλια του Ρούτε αποκάλυψαν ότι εκτός από «μεμονωμένες περιπτώσεις», οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είχαν, στην πραγματικότητα, βοηθήσει τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, ο κορυφαίος διπλωμάτης του Τραμπ, Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε την Πέμπτη τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια ήταν ανεπαρκής κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. «Το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη χρήση στρατιωτικών βάσεων υπονομεύει τη συμμαχία μεταξύ της ηπείρου και των ΗΠΑ», δήλωσε στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα.

Γιατί, λοιπόν, ο Τραμπ είναι θυμωμένος με τους Ευρωπαίους συμμάχους και ποιο ήταν το επίπεδο συμμετοχής των κρατών της ΕΕ στον πόλεμο;

Πώς συμμετείχαν τα κράτη μέλη της ΕΕ;

Ο Ρούτε αναφέρθηκε στη βοήθεια της Ιταλίας και της Ρουμανίας προς τον αμερικανικό στρατό, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, επισημαίνοντας τον ρόλο που έπαιξαν οι ευρωπαϊκές βάσεις στον πόλεμο.

«Αν κοιτάξεις τους αριθμούς, 4-5.000 αμερικανικά αεροπλάνα απογειώθηκαν από βάσεις στην Ευρώπη τις έξι εβδομάδες που έλαβε χώρα αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Συμφωνώ ότι υπάρχει λόγος για απογοήτευση, απολύτως», είπε ο Ρούτε. «Αλλά το επιχείρημά μου είναι το εξής: πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις.

«Υπάρχει κάτι περισσότερο να πούμε σχετικά με αυτό. Η μία χώρα μετά την άλλη, ο ένας σύμμαχος μετά τον άλλο, έχουν διαθέσει τις βάσεις τους για την Epic Fury», τόνισε, αναφερόμενος στο όνομα που έδωσαν οι ΗΠΑ στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Ο Ρούτε σημείωσε ότι 500 αμερικανικά αεροπλάνα πέταξαν από βάσεις στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, ενώ η Ρουμανία αναγκάστηκε να μειώσει τις εμπορικές αεροπορικές πτήσεις για να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να αποθηκεύουν δεξαμενόπλοια στο αεροδρόμιο της πόλης.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι συνεχίζουν να βοηθούν τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση του Στενού του Ορμούζ. «Βλέπετε τώρα τους Ευρωπαίους συμμάχους να προετοιμάζουν τα μέσα τους κοντά στο Στενό, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν, για παράδειγμα, όσον αφορά την αποναρκοθέτηση», δήλωσε ο Ρούτε.

Ο Ρούτε, γνωστός υποστηρικτής του Τραμπ, χρησιμοποίησε ακόμη ως επιχείρημα το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανάγκασε τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. «Τα ποσά των επενδύσεων που κάνουν τώρα οι χώρες του ΝΑΤΟ για την άμυνά τους, είναι συγκλονιστικά», είπε.

«Ενθαρρύνετε πραγματικά τους πάντες να το κάνουν αυτό και τα αποτελέσματα είναι εμφανή», πρόσθεσε. «Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε ασφαλείς ως συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο σύνολό της».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμο, αλλά επέτρεψε τη χρήση της βάσης του στο Ντιέγκο Γκαρσία αυστηρά για αμυντικούς ελιγμούς. Η Ισπανία, η οποία καταδίκασε τον πόλεμο, και η Γαλλία αρνήθηκαν τη χρήση των αεροπορικών τους βάσεων για στρατιωτικούς σκοπούς.

Γιατί τα κράτη της ΕΕ απέφυγαν την ενεργό συμμετοχή στον πόλεμο;

Τα ευρωπαϊκά έθνη υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό τη στρατιωτική εκστρατεία του Τραμπ κατά του Ιράν, αλλά αρνήθηκαν την ενεργό συμμετοχή στη σύγκρουση, λέγοντας ότι «αυτός δεν είναι ο πόλεμος της Ευρώπης».

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ήταν επίσης διστακτικές λόγω έλλειψης νομικής βάσης για τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με αμφισβητήσιμους λόγους και χωρίς διαβούλευση με τις Βρυξέλλες. Ο Τραμπ και το Ισραήλ δικαιολόγησαν τον πόλεμό τους λέγοντας ότι το Ιράν ήταν στα πρόθυρα της κατασκευής πυρηνικών όπλων. Αλλά αυτό απορρίφθηκε από την ίδια την υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ.

Τα ευρωπαϊκά έθνη ήταν επίσης επιφυλακτικά ως προς τις παραβιάσεις των νόμων που διέπουν τον πόλεμο, καθώς πολίτες και ιδρύματα όπως σχολεία και νοσοκομεία δέχονταν επανειλημμένες επιθέσεις.

Οι Δυτικοευρωπαίοι υποστήριξαν τον διάλογο για τον τερματισμό του πολέμου και καταδίκασαν την Τεχεράνη για τις επιθέσεις της σε χώρες του Κόλπου. Μόνο λίγες χώρες, όπως η Ισπανία, καταδίκασαν τον πόλεμο του Τραμπ και ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός και την τήρηση του διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη. Η Μαδρίτη είχε επίσης αντιταχθεί στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, αποκαλώντας τον γενοκτονία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.