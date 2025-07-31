ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για Προανακριτική – Χάος στη Βουλή με την ψηφοφορία

Του Γιάννη Ανυφαντή

Μετά από 18 ώρες συνεδρίασης και μέσα σε κλίμα πρωτοφανούς πόλωσης, η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσον αφορά τον Μάκη Βορίδη, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς, καταψήφισαν 78 βουλευτές, υπέρ ψήφισαν 3 και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών». Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν 78 βουλευτές, υπέρ ψήφισαν 3 και δήλωσε «παρών» ένας βουλευτής. Για τον Λευτέρη Αυγενάκη, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς καταψήφισαν 76 βουλευτές, 5 ψήφισαν υπέρ και δήλωσε «παρών» ένας. Αντίστοιχα στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αρνητική ψήφο έδωσαν 76 βουλευτές, υπέρ ψήφισαν 5 και «παρών» ένας. Συνολικά ψήφισαν 83 βουλευτές, με επιστολική ψήφο 68 βουλευτές, ενώ τουλάχιστον 9 βουλευτές βρίσκονταν εντός της Ολομέλειας.

Στη συζήτηση, που διεξήχθη υπό συνθήκες ακραίας όξυνσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η ένταση κορυφώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για αναβολή της μυστικής ψηφοφορίας, ελλείψει βουλευτών της ΝΔ στην αίθουσα «φυτίλιασε» την ατμόσφαιρα. Παίρνοντας τον λόγο, λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, ο Δημήτρης Μάντζος αιτήθηκε την αναβολή της ψηφοφορίας καταγγέλλοντας «πως δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λήψη έγκυρης αποφάσεως μετά την ψηφοφορία». Κατήγγειλε μάλιστα την αθρόα προσέλευση επιστολικών ψήφων, επισημαίνοντας τον κίνδυνο προσβολής της μυστικότητας της ψήφου και ζητώντας από την πλειοψηφία να έρθει εν συνόλω στη Βουλή.

«Βλέπουμε μια συνειδητή προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ να δυναμιτίσει τη συνεδρίαση. Η ΝΔ είναι παρούσα και εκπροσωπείται. Δεν υπάρχει θέμα νόμιμης συγκρότησης της Ολομέλειας. Δεν προκύπτει από κάποιο άρθρο του Κανονισμού της Βουλής», επισήμανε ο Νότης Μηταράκης από τη ΝΔ, με τον Κωνσταντίνο Χήτα από την Ελληνική Λύση να κάνει λόγο για «βουλή τσίρκο» και τον Νίκο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ να καταγγέλλει διάτρητη διαδικασία.

Από το προεδρείο, ο Γιώργος Γεωργαντάς, απέρριψε το αίτημα το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας πως η «απαρτία απαιτεί 75 βουλευτές και αυτήν τη στιγμή, εδώ βρίσκονται τουλάχιστον 90. Η κάμερα αδιάψευστος μάρτυρας». «Ευτελισμός», φώναξε από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μάντζος με τον αντιπρόεδρο της Βουλής να κηρύσσει περαιωμένη τη συζήτηση, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε σύσσωμη από την ψηφοφορία.

«Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας και δεσμεύομαι προσωπικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει για να πάνε στη Δικαιοσύνη μέσω προανακριτικής επιτροπής οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, όπως περιγράφονται οι ευθύνες τους στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο περιστύλιο, καταγγέλλοντας πρωτοφανή καταστρατήγηση του Συντάγματος. «Φτάσαμε να έχουν μείνει μόνο πέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσα και να ετοιμάζεται ένα πακέτο επιστολικών ψήφων. Παραβίασε τον κανονισμό και έχει προσβάλλει βάναυσα την κοινοβουλευτική διαδικασία», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Χαρίτση να κάνει λόγο για στημένη διαδικασία. «Η διαδικασία σήμερα σε επίπεδο ψηφοφορίας είναι τελείως άκυρη», τόνισε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κοινοβουλευτικές πηγές Νέας Δημοκρατίας καταλόγισαν στην αντιπολίτευση εργαλείοποίηση της διαδικασίας, σχολιάζοντας πως «για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά αποχώρησαν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας ακόμη και τα κόμματα που υπέβαλλαν τις υπό συζήτηση προτάσεις, απόδειξη του ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι η διερεύνηση της αλήθειας αλλά ο φθηνός λαϊκισμός και η δημιουργία εντυπώσεων».

