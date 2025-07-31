Απάντηση στην οξεία κριτική που εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατά της κυβέρνησης για τη στάση της στη χθεσινή διαδικασία στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ο κ. Βενιζέλος κάνει λάθος, δεν ισχύουν αυτά που λέει. Συγχέει λανθασμένα την απαρτία με την απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης. Το Σύνταγμα δεν περιέχει κανόνα περί απαρτίας στη Βουλή, πέραν του ελάχιστου ορίου των 75 παρόντων βουλευτών. Υπάρχουν διαφορετικές πλειοψηφίες που απαιτούνται. Η χθεσινή πλειοψηφία ήθελε αυστηρά πλειοψηφία 151 βουλευτών. Για να υπερψηφιστεί μια πρόταση χρειάζονται 151 βουλευτές να ψηφίσουν “ναι”. Χτες, είχαμε απαρτία, αλλά δεν είχαμε πλειοψηφία γι’ αυτό δεν υπερψηφίστηκαν οι προτάσεις. Αρα, δεν τίθεται θέμα ακυρότητας. Το Σύνταγμα είναι σαφές. Υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις για πλειοψηφία, όχι για απαρτία», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρινάκης.

Όσον αφορά το ζήτημα των επιστολικών ψηφών που κατέδειξε επίσης ο κ. Βενιζέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «είχαμε 57 περιπτώσεις ονομαστικών ψηφοφορίων μετά τις εκλογές». 22% των βουλευτών της Ν.Δ. ψήφισε με επιστολική ψήφο, 42% των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης. «Θεωρώ λανθασμένη την ανάλυση Βενιζέλου, αν κάποιος ανατρέξει στο Σύνταγμα και στον Κανονισμό της Βουλής, θα καταλάβει ότι τίποτα δεν στέκει», κατέληξε.

«Μνημείο κυνικότητας και αποκαρδιωτική η ομιλία Ανδρουλάκη»

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης μίλησε και για τις στιγμές έντασης στη Βουλή κατά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί της πρότασης των κομμάτων της Αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα «βέλη» του εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη ως προς το περιεχόμενο της ομιλίας του, αναφέροντας πως «αν ποτέ υπήρχε ντοκιμαντέρ για να περιγράψει τις παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, οι οποίες εντάθηκαν τη δεκαετία του '80 με έντονα πράσινα στοιχεία, θα μπορούσε να έχει ως περίληψη αυτήν την αποστροφή του κ. Ανδρουλάκη».

«Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι οι παραγωγοί παλιά έπαιρναν παραπάνω από όσα έπρεπε να πάρουν, αλλά τα έπαιρναν οι ίδιοι. Τώρα είπε ότι έπαιρναν παραπάνω, αλλά τα έδιναν σε μαύρο πολιτικό χρήμα. Προφανώς, για να πει κάτι τέτοιο, φαίνεται ότι έχει πολλούς φίλους και συνεργάτες μέλη του κόμματός του μέσα σε αυτήν την ευρύτερη ιστορία που δικαιολογούνται με την τεχνική λύση».

«Είναι μια αποκαρδιωτική τοποθέτηση, δεικτική της νοοτροπίας του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη, μνημείο κυνικότητας και θεωρώ δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση συνολικά αυτόν τον πολιτικό χώρο, που ειδικά τα τελευταία χρόνια πριν τον κ. Ανδρουλάκη, στάθηκε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Δεν εκφράζει αυτό τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε.

«Εμείς δεν αποχωρήσαμε. Μας κατηγόρησαν ότι θα αποχωρήσουμε και αποχώρησαν εκείνοι. Εμείς εκεί ήμασταν και ψηφίσαμε, κάποιοι με επιστολική ψήφο, κάποιοι διά ζώσης», τόνισε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ποιος είναι αυτός που κάνει πραξικόπημα ενάντια στους θεσμούς; Πάντως όχι η κυβερνητική πλειοψηφία», είπε ο κ. Μαρινάκης, που ανέφερε ότι η αντιπολίτευση έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής. «Πράγματι, δεν ήταν χθες μία καλή μέρα στη Βουλή. Είπαμε ότι από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η εξεταστική, παρέλκει η προανακριτική. Αντί να αποσύρουν την πρότασή τους, απέσυραν τους βουλευτές», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει κρίση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε:

«Το αντίθετο. Είναι η πιο αρραγής Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ως προς την ανθεκτικότητα και το αρραγές του συνόλου είναι πρωτοφανές στα μεταπολιτευτικά χρονικά».

