Γιερμάκ: Ο Ζελένσκι δεν θα παραδώσει ουκρανικό έδαφος στη Ρωσία

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γιερμάκ, δήλωσε στο αμερικανικό περιοδικό The Atlantic ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών με αντάλλαγμα την ειρήνη.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να υπολογίζει ότι θα παραδώσουμε έδαφος. Δεν πρόκειται να υπογράψει την παραχώρηση εδαφών», είπε ο Γιερμάκ.

Πηγή: skai.gr

