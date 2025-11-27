Λογαριασμός
Γιερμάκ: Ο Ζελένσκι δεν θα παραδώσει ουκρανικό έδαφος στη Ρωσία

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να υπολογίζει ότι θα παραδώσουμε έδαφος», είπε ο στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου

Ζελένσκι-Γιέρμακ

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γιερμάκ, δήλωσε στο αμερικανικό περιοδικό The Atlantic ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών με αντάλλαγμα την ειρήνη.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να υπολογίζει ότι θα παραδώσουμε έδαφος. Δεν πρόκειται να υπογράψει την παραχώρηση εδαφών», είπε ο Γιερμάκ.

