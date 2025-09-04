Η βουλγαρική κυβέρνηση διευκρίνισε την Πέμπτη ότι δεν είχε στοιχεία ότι υπήρξαν παρεμβολές από τη Ρωσία στα σήματα GPS του αεροπλάνου που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ πλησίαζε σε τοπικό αεροδρόμιο την Κυριακή — αν και αρχικά το ισχυρίστηκε η ίδια.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόσεν Ζελιάζκοφ, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι σημειώθηκε μόνο μερική διακοπή σήματος, κάτι που παρατηρείται συνήθως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το Politico.

«Αφού ελέγξαμε τα αρχεία του αεροπλάνου, είδαμε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ανησυχίας από τον πιλότο. Πέντε λεπτά το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από την περιοχή αναμονής, με την ποιότητα του σήματος να είναι καλή συνεχώς», δήλωσε στους νομοθέτες.

Ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η «διαταραχή» οφειλόταν σε ακούσιες συνέπειες του «ηλεκτρονικού πολέμου» λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καρατζόφ αρνήθηκε επίσης ότι υπήρχαν στοιχεία παρεμβολής στο σήμα GPS της πτήσης του προέδρου της Επιτροπής.

«Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα, σύμφωνα με την ανίχνευση μέσω ασυρμάτου, τα αρχεία των υπηρεσιών μας, πολιτικών και στρατιωτικών, δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό «σίγασης» του σήματος GPS το οποίο να επηρέασε το αεροπλάνο», δήλωσε ο Καρατζόφ στον βουλγαρικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα bTV την Πέμπτη.

Τη Δευτέρα, οι Financial Times ανέφεραν ότι ένα αεροπλάνο ναυλωμένο από την Επιτροπή το οποίο βρισκόταν σε περιοδεία σε «κράτη πρώτης γραμμής» στην Ευρώπη φέρεται να έχασε την πρόσβαση στα σήματα GPS, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης στη Βουλγαρία. Ο ανταποκριτής που επέβαινε στο αεροπλάνο έγραψε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς, χάρτινους χάρτες και επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο που είπε ότι έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για μια ώρα. Οι Βρυξέλλες και η Σόφια έσπευσαν να κατηγορήσουν τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς το «κατάφωρη παρέμβαση».

Το περιστατικό έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ευρώπη και προκάλεσε αντιδράσεις από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

Τις τελευταίες ημέρες, αναλυτές αμφισβήτησαν τις λεπτομέρειες του περιστατικού, επισημαίνοντας δεδομένα παρακολούθησης πτήσης που αποκαλύπτουν ότι το σήμα GPS δεν χάθηκε ποτέ και ότι η προσγείωση του αεροπλάνου καθυστέρησε μόνο εννέα λεπτά. Δημόσια δεδομένα έδειξαν επίσης ότι το ίδιο αεροσκάφος είχε υποστεί παρεμβολές στο GPS την προηγούμενη μέρα πάνω από τις χώρες της Βαλτικής - αλλά όχι στη Βουλγαρία.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αριάνα Ποντέστα, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο θεσμός ενημερώθηκε από τις βουλγαρικές Αρχές για παρεμβολές στο GPS, επαναλαμβάνοντας δελτίο τύπου που κοινοποίησαν οι κυβερνητικές αρχές της χώρας τη Δευτέρα.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Την αντίδραση του Κρεμλίνου προκάλεσε το δημοσίευμα των Financial Times για παρεμβολές στο αεροσκάφος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το ρεπορτάζ επιβεβαίωσε η Κομισιόν.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ διέψευσε τις πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στη βλάβη του GPS του αεροπλάνου της προέδρου της Κομισιόν.

«Οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ σε σχόλιό του στη βρετανική εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.