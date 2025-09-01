Την αντίδραση του Κρεμλίνου προκάλεσε το δημοσίευμα των Financial Times για παρεμβολές στο αεροσκάφος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το ρεπορτάζ επιβεβαίωσε η Κομισιόν.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ διέψευσε τις πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στη βλάβη του GPS του αεροπλάνου της προέδρου της Κομισιόν.

«Οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ σε σχόλιό του στη βρετανική εφημερίδα.

Το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχασε την πρόσβαση στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία την Κυριακή, αναγκάζοντας τους πιλότους να προσγειωθούν χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες. Αξιωματούχοι που γνωρίζουν το περιστατικό δήλωσαν στους Financial Times ότι αντιμετωπίζεται ως ύποπτη ρωσική παρέμβαση.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε το μεσημέρι ότι το σύστημα πλοήγησης του αεροπλάνου δέχθηκε παρεμβολή και πρόσθεσε πως το περιστατικό διερευνάται. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Βουλγαρία ανέφερε στην Επιτροπή πως υποψιάζεται ότι το περιστατικό ήταν «κατάφωρη παρέμβαση» από τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.